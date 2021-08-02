Kraliyet Ailesi'nde çapkın damat krizi: Jack Brooksbank tekne turunda yakalandı

İngiltere Kraliyeti'nde çapkin damat krizi yaşanıyor. Kraliçe'nin torunu Prenses Eugenie'nin (31) eşi Jack Brooksbank (35), iş seyahati için gittiği İtalya'da üç kadınla teknede görüntülendi. Yeni doğum yapan İngiltere Prensesi Eugenie'nin eşi Jack Brooksbank, İtalya'nın Capri Adası açıklarında, teknede üç kadınla birlikte samimi şekilde görüntülendi. Damat, teknede bir dergi yöneticisi, şirketinin müdürü ile üstsüz bir kadınla tüm gün koyları gezdi. Tekila markası sahibi olan damat, Unicef'in düzenlediği davetin sponsorlarından biri olarak İtalya'daydı. İngiliz Daily Mail gazetesinin manşete taşıdığı haberde, "Bunları Eugenie'ye açıklarken bol şans Jack!" başlığına yer verildi. Gazete 5 ay önce doğum yapan eşi Prenses Eugenie'nin Windsor Sarayı'nda bebekle ilgilendiğini söyledi.