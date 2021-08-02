Kraliyet Ailesi'nde çapkın damat krizi: Jack Brooksbank tekne turunda yakalandı

İngiltere Kraliyeti'nde çapkin damat krizi yaşanıyor. Kraliçe'nin torunu Prenses Eugenie'nin (31) eşi Jack Brooksbank (35), iş seyahati için gittiği İtalya'da üç kadınla teknede görüntülendi.

02.08.2021 - 08:54

Kraliyet Ailesi'nde çapkın damat krizi: Jack Brooksbank tekne turunda yakalandı - 1
Yeni doğum yapan İngiltere Prensesi Eugenie'nin eşi Jack Brooksbank, İtalya'nın Capri Adası açıklarında, teknede üç kadınla birlikte samimi şekilde görüntülendi.
Kraliyet Ailesi'nde çapkın damat krizi: Jack Brooksbank tekne turunda yakalandı - 2
Damat, teknede bir dergi yöneticisi, şirketinin müdürü ile üstsüz bir kadınla tüm gün koyları gezdi.
Kraliyet Ailesi'nde çapkın damat krizi: Jack Brooksbank tekne turunda yakalandı - 3
Tekila markası sahibi olan damat, Unicef'in düzenlediği davetin sponsorlarından biri olarak İtalya'daydı.
Kraliyet Ailesi'nde çapkın damat krizi: Jack Brooksbank tekne turunda yakalandı - 4
İngiliz Daily Mail gazetesinin manşete taşıdığı haberde, "Bunları Eugenie'ye açıklarken bol şans Jack!" başlığına yer verildi.

Kraliyet Ailesi'nde çapkın damat krizi: Jack Brooksbank tekne turunda yakalandı - 5
Gazete 5 ay önce doğum yapan eşi Prenses Eugenie'nin Windsor Sarayı'nda bebekle ilgilendiğini söyledi.
Kraliyet Ailesi'nde çapkın damat krizi: Jack Brooksbank tekne turunda yakalandı - 6
Kraliyet Ailesi'nde çapkın damat krizi: Jack Brooksbank tekne turunda yakalandı - 7
Kraliyet Ailesi'nde çapkın damat krizi: Jack Brooksbank tekne turunda yakalandı - 8
Kraliyet Ailesi'nde çapkın damat krizi: Jack Brooksbank tekne turunda yakalandı - 9
Kraliyet Ailesi'nde çapkın damat krizi: Jack Brooksbank tekne turunda yakalandı - 10
Kraliyet Ailesi'nde çapkın damat krizi: Jack Brooksbank tekne turunda yakalandı - 11
Kraliyet Ailesi'nde çapkın damat krizi: Jack Brooksbank tekne turunda yakalandı - 12

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER