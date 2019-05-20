Kraliyet Ailesi'nden aynı yerde 3. düğün

İngiliz Kraliyet Ailesi bu yıl kelimenin tam anlamıyla düğün yorgunu. Sadece bir yıl içinde aileden üç çift, aynı mekanda hayatlarını birleştirdi. Aile Lady Gabriella Windsor ile Thomas Kingston'ın mutluluğuna ortak olmak için bir araya geldi.
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Bundan tam bir yıl önce 19 Mayıs 2018'de Meghan Markle ve Prens Harry'nin düğünüyle başlayan maraton, Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank'ın düğünü ile devam etti. Bu kez de aile, Kraliçe 2. Elizabeth'in baba tarafından kuzeni olan Kent Prensi Michael'ın kızı Lady Gabriella Windsor'ın düğününe koştu. Üstelik de diğer iki düğünle aynı yerde.
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38 yaşındaki Gabriella Windsor ile 40 yaşındaki nişanlısı Thomas Kingston, Windsor Şatosu'ndaki St. George Chapeli'nde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.
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Törene, Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip'in yanı sıra ailenin diğer üyeleri, Kate Middleton'ın annesi, babası, kardeşleri de katıldı. Gözler, bir süre önce anne olan Meghan Markle'ı arasa da o bebeğiyle evde kaldı.
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İşte Kraliyet Ailesi'ni biraraya getiren dügünden kareler...
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Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Andrew, Prens Harry
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Kent Prensi Michael ve kızı Lady Gabriella Windsor