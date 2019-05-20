Kraliyet Ailesi'nden aynı yerde 3. düğün

1

Bundan tam bir yıl önce 19 Mayıs 2018'de Meghan Markle ve Prens Harry'nin düğünüyle başlayan maraton, Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank'ın düğünü ile devam etti. Bu kez de aile, Kraliçe 2. Elizabeth'in baba tarafından kuzeni olan Kent Prensi Michael'ın kızı Lady Gabriella Windsor'ın düğününe koştu. Üstelik de diğer iki düğünle aynı yerde.