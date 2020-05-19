Kraliyet sosyal medyadan Kraliçe Elizabeth'in 23 yaşındaki halini paylaştı

ntv.com.tr 19.05.2020 - 07:55
Her yıl mayıs ayında Londra'nın Chelsea ilçesinde düzenlenen Chelsea Çocuk Fuarı bu yıl tarihinde ilk kez sanal olarak düzenlenirken, kraliyet ailesi Kraliçe'nin bu fuarda çekilmiş gençlik fotoğraflarını paylaştı.
Kraliçe'nin Instagram hesabında paylaşılan dikkat çekici fotoğraflardan 1949 yılında, Elizabeth henüz 23 yaşındayken Chelsea Çiçek Fuarı'nda çekilmiş kareler bunlar. O dönem Elizabeth henüz 'kraliçe' değil. Tacı 1953 yılında aldı.
Elizabeth, 'kraliçe' unvanıyla fuara ilk kez 1955'te katıldı ve sonra gelen hemen her yıl ziyaret etti.
İlki 1913 yılında başlayan bu tarihi fuarı Kraliçe Mary ilk kez 1916'da gezdi. Dün online olarak başlayan fuar 24 Mayıs'ta sona erecek.
Kraliyetin paylaştığı bir diğer fotoğraf da 1953 yılında Kraliçe'nin Westminster Manastırı'ndaki taç giyme töreninden.
Kraliyetten yapılan paylaşımda ayrıca ailenin, bu yıl ilk kez online yapılan fuar için "Benim Chelsea Bahçem" adıyla başlatılan sosyal medya kampanyasına en sevdikleri çiçekleri paylaşarak katıldıkları belirtildi. Kraliçe'nin en sevdiği çiçeklerin zambak olduğu belirtilerek Buckingham Sarayı bahçesinden toplanan zambakların fotoğrafı paylaşıldı.
Kraliçe'nin en sevdiği çiçeklerin zambak olduğu, 1955'teki taç töreninde de kucağında zambak buketi taşıdığını gösteren fotoğrafıyla vurgulandı.