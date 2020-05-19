Kraliyet sosyal medyadan Kraliçe Elizabeth'in 23 yaşındaki halini paylaştı

Kraliyetten yapılan paylaşımda ayrıca ailenin, bu yıl ilk kez online yapılan fuar için "Benim Chelsea Bahçem" adıyla başlatılan sosyal medya kampanyasına en sevdikleri çiçekleri paylaşarak katıldıkları belirtildi. Kraliçe'nin en sevdiği çiçeklerin zambak olduğu belirtilerek Buckingham Sarayı bahçesinden toplanan zambakların fotoğrafı paylaşıldı.