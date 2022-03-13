Kraliyet uzmanı: Prens Harry, Kraliçe Elizabeth'i hiçe saydı

Prens Harry adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sussex Dükü mart sonunda Birleşik Krallık'a dönmeyecek ancak büyükannesini en kısa sürede ziyaret etmeyi umuyor."

Kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle, ABD'ye yerleşmişti ve çift, şu an iki çocuklarıyla birlikte Kaliforniya eyaletinde yaşıyor.