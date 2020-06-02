Kris Jenner'ın yeni malikanesi

Kim Kardashian'ın iş insanı annesi Kris Jenner, lüks evinin kapılarını açtı.
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02.06.2020 - 11:20
İç mimar Waldo Fernandez ile anne-oğul tasarımcı ikili Kathleen ve Tommy Clements ortaklığıyla dekore edilen Kris Jenner'ın yeni evi, 20. yüzyıl dekoratif sanat tanrılarının imzalarını taşıyor.
Jenner, dekorasyon konusundaki ilk tecrübelerini anımsayarak şu ifadeleri kullanıyor: “Hayatım boyunca ev kurdum, eşya koleksiyonu yaptım; farklı stillerde birçok evim oldu. 80’lerde yatak odam, bir lavanta rengi basma kumaş üreticisinin deposu gibiydi. Robert Kardashian, (o zamanki eşi ve çocukları Kourtney, Kim, Khloe ile Robin’ın babaları) bana hep destekti.”
Jenner'ın evi için sıcak ve konforlu bir yaşam alanı hedefiyle yola çıkan tasarımcılar, çoğunlukla monokrom odalar tasarlayıp, bu odaları ipek, süet, alpaka, kuzu derisi ve benzeri lüks döşemeli, kaliteli mobilyalarla donatmışlar.
Jenner, koleksiyonundaki sanat eserleri ile evinin gayet uyumlu kucaklaşması için “Her biri bu evi bekliyordu sanki” yorumunu yapıyor.
Kris Jenner’ın Los Angeles, Hidden Hills’te konumlanan evinin oturma odasında, özel yapım bronz bir şömine de bulunuyor.
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