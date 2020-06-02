Kris Jenner'ın yeni malikanesi

Jenner, dekorasyon konusundaki ilk tecrübelerini anımsayarak şu ifadeleri kullanıyor: “Hayatım boyunca ev kurdum, eşya koleksiyonu yaptım; farklı stillerde birçok evim oldu. 80’lerde yatak odam, bir lavanta rengi basma kumaş üreticisinin deposu gibiydi. Robert Kardashian, (o zamanki eşi ve çocukları Kourtney, Kim, Khloe ile Robin’ın babaları) bana hep destekti.”





