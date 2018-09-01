Küçük dost, büyük mutluluk (Goril ile cadı makinin arkadaşlığı)
1996 yılında Ape Action Afrika tarafından kurtarılan 'Bobo' isimli gorilin, 'cadı maki' olarak bilinen ve boyları 30 santimetreyi geçmeyen bir primatla bir araya geldiği anlar fotoğraflandı.
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1Ape Action Afrika kuruluşunun sözcüsü Elissa O-Sullivan, 22 yıl önce Afrika'da kurtarılan 'Bobo' isimli gorilin, ormandaki en küçük canlılardan biri olan 'cadı maki' ile olan dostluğunu Bored Panda'ya anlattı.
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23 erkek ve 3 dişi gorilin yer aldığı grubun 'Dominant' erkeği olan Bobo, geçtiğimiz günlerde geceleri yaşayan ve avlanan, bu yüzden gündüz görmenin pek mümkün olmadığı cadı maki ile bir araya geldi.
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3Bobo'nun iri cüssesinden ve gündüz ortalık gezmekten çekinmeyen cadı maki, saatlerce devasa gorille oynadı.
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4Bobo da bu sevgi gösterisine kayıtsız kalmazken, gruptaki diğer gorillerin de cadı makiyle ilgilenmesine izin vermedi.
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5O anları anlatan O'Sullivan, gece yaşayan, bu kadar küçük bir canlının gündüz vakti bir goril ile zaman geçirmesinin oldukça sıradışı bir deneyim olduğuna dikkat çekti.
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O'Sullivan, Boba ile iki saate yakın zaman geçiren cadı makinin daha sonra ormana yönelerek gözden kaybolduğunu söyledi.