Küçük dost, büyük mutluluk (Goril ile cadı makinin arkadaşlığı)

1 Ape Action Afrika kuruluşunun sözcüsü Elissa O-Sullivan, 22 yıl önce Afrika'da kurtarılan 'Bobo' isimli gorilin, ormandaki en küçük canlılardan biri olan 'cadı maki' ile olan dostluğunu Bored Panda'ya anlattı.

2 3 erkek ve 3 dişi gorilin yer aldığı grubun 'Dominant' erkeği olan Bobo, geçtiğimiz günlerde geceleri yaşayan ve avlanan, bu yüzden gündüz görmenin pek mümkün olmadığı cadı maki ile bir araya geldi.

3 Bobo'nun iri cüssesinden ve gündüz ortalık gezmekten çekinmeyen cadı maki, saatlerce devasa gorille oynadı.

4 Bobo da bu sevgi gösterisine kayıtsız kalmazken, gruptaki diğer gorillerin de cadı makiyle ilgilenmesine izin vermedi.

5 O anları anlatan O'Sullivan, gece yaşayan, bu kadar küçük bir canlının gündüz vakti bir goril ile zaman geçirmesinin oldukça sıradışı bir deneyim olduğuna dikkat çekti.