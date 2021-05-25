Kültürel hırsızlıkla suçlanan Justin Bieber rastalı saçlarını kazıttı

RASTALARI ELEŞTİRİLDİ

2016'da CNN'e konuşan yazar ve konuşmacı Feminista Jones, “Kültürel temellük güç dinamiğiyle ilgili. Güç ve ayrıcalığa sahip kişiler, ezilenlerin uzun zamandır marjinalleştirildiği gelenek ve görenekleri 'Bu yeni ve havalı bir şey' diyerek 'muteber kılmaya' karar veriyorsa ciddi sorunlarımız var demektir" ifadelerini kullanmıştı.

Doğal saç kuruluşu Halo Collective'in kurucu ortağı ve yasal ve politik organizatörü Stephanie Cohen, nisanda The Guardian'a konuşarak şunları söylemişti:

"Ana akım medyada siyahi saç modelleri kullanan beyaz birini gördüğümde, bu beni kızdırıyor. Kızgınım çünkü bir siyahi saçını bu şekilde kullandığında bu standart mevcut değil. Tarihsel olarak çok önemli bir şey taşıyıp saç tarzının ifade ettiği şeyin arkasındaki mücadeleleri görmezden gelemezsiniz."