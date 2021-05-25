Kültürel hırsızlıkla suçlanan Justin Bieber rastalı saçlarını kazıttı

25.05.2021 - 07:41
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Justin Bieber, rastalı tarzına dair tartışmaların ardından yeni görünümünü paylaştı.
Independent'in haberine göre, 27 yaşındaki Kanadalı pop şarkıcısı, nisanda sosyal medyada rastalı saçlarıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaştıktan sonra kültürel temellük suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.
Bieber daha önce 2016'da cornrows tarzı saçıyla görüntülendiğinde de eleştirilere maruz kalmıştı.
RASTALARI ELEŞTİRİLDİ
2016'da CNN'e konuşan yazar ve konuşmacı Feminista Jones, “Kültürel temellük güç dinamiğiyle ilgili. Güç ve ayrıcalığa sahip kişiler, ezilenlerin uzun zamandır marjinalleştirildiği gelenek ve görenekleri 'Bu yeni ve havalı bir şey' diyerek 'muteber kılmaya' karar veriyorsa ciddi sorunlarımız var demektir" ifadelerini kullanmıştı.
Doğal saç kuruluşu Halo Collective'in kurucu ortağı ve yasal ve politik organizatörü Stephanie Cohen, nisanda The Guardian'a konuşarak şunları söylemişti:
"Ana akım medyada siyahi saç modelleri kullanan beyaz birini gördüğümde, bu beni kızdırıyor. Kızgınım çünkü bir siyahi saçını bu şekilde kullandığında bu standart mevcut değil. Tarihsel olarak çok önemli bir şey taşıyıp saç tarzının ifade ettiği şeyin arkasındaki mücadeleleri görmezden gelemezsiniz."
Şarkıcı yeni tarzıyla eşi Hailey Bieber'la birlikteyken görüntülendi ve fotoğrafın altında "Mutlu pazarlar" ifadeleri yer aldı.
Bieber'ın bir dizi arkadaşı şarkıcının görünüşüne dair yorum yaptı. One Republic'in solisti Ryan Tedder "tıraşlı birader" yazdı.
Moda tasarımcısı Jerry Lorenzo, "İyi görünüyor kardeşim" yazdı.
Bieber son gönderisinden sadece 7 saat önce, saçları hala rastalıyken Kendall Jenner'ın yeni tekila markasının lansman partisine katıldığının görüldüğü başka bir fotoğraf paylaşmıştı.
Jenner da Meksika'da örgülü saçlarıyla kot pantolon ve büyük boy bir gömlek giyip boynuna kovboy şapkası astığı görülen markasının kampanyası da dahil olmak üzere birçok kültürel temellük iddiasıyla karşı karşıya kalmıştı.
Jenner o günden bu yana Intsagram sayfasında viski markasını tanıtan yorumları kısıtladı veya engelledi.
Bieber, Kendall Jenner'ın kız kardeşleri Kylie Jenner ve Kim Kardashian'ın yanı sıra Kate Hudson ve Katy Perry'yle birlikte lansman partisine katılan bir dizi ünlü sima arasındaydı.