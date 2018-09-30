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Kuşadası'nda güzellik yarışması yapıldı

DHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 'Miss World League Of Beauty and Fashion 2018' adlı Dünya Moda ve Güzellik Yarışması gerçekleşti. Yarımada Romanya'dan Lavina Grigore birinci oldu.

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    Miss World League Of Beauty and Fashion 2018, Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı bir otelde yapıldı.
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    Yarışmaya 21 ülkeden güzeller katıldı.
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    Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, turizmci Hüsnü Uçar, Ali Eğilmez, Nataliya Vasserman, Carolyn Anastasia, Yana Morgunova ve Kristine Khachatryan jüride yer aldı.
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    Güzeller önce ilginç yöresel kıyafetler,ardından da bikiniyle podyumda boy gösterdi.
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    Romanya'dan 27 yaşındaki Lavina Grigore birinciliği kazandı.
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    Yarışmada ikinciliği Belarus'tan Svitlana Grishina, üçüncülüğü Moldova'dan Iulııa Gaiduk aldı. Türkiye'yi temsil eden Dilara Bilir ise dördüncülüğü elde etti.
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