Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Funda Arar konuk oluyor

24.06.2021 - 12:14
Star ekranlarında yayınlanan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 25 Haziran Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konuğu, ünlü şarkıcı Funda Arar.
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyduğunuz ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’da keyif dolu bir gece yaşanacak.
Program konuğu Funda Arar, güçlü yorumu ve yüksek enerjisi ile unutulmaz bir gece yaşatacak.
Volkan Konak’ın tulum eşliğinde seslendirdiği türkülerle Karadeniz coşkusu yaşatacağı programda, müzik ve eğlence eksik olmayacak.
İşte yeni bölümden diğer kareler...