Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Funda Arar konuk oluyor

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, 25 Haziran Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konuğu ise Funda Arar.

24.06.2021 - 12:14

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Funda Arar konuk oluyor - 1

Star ekranlarında yayınlanan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 25 Haziran Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konuğu, ünlü şarkıcı Funda Arar.

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK 10. BÖLÜM TANITIMI (TIKLA İZLE)

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Funda Arar konuk oluyor - 2

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyduğunuz ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’da keyif dolu bir gece yaşanacak. 

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Funda Arar konuk oluyor - 3

Program konuğu Funda Arar, güçlü yorumu ve yüksek enerjisi ile unutulmaz bir gece yaşatacak. 

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Funda Arar konuk oluyor - 4
Seslendirdiği şarkılarla müzik ziyafeti veren Funda Arar, Volkan Konak’la yaptığı düetlerle de kulakların pasını silecek.
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Funda Arar konuk oluyor - 5

 Volkan Konak’ın tulum eşliğinde seslendirdiği türkülerle Karadeniz coşkusu yaşatacağı programda, müzik ve eğlence eksik olmayacak.

İşte yeni bölümden diğer kareler...

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Funda Arar konuk oluyor - 6
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Funda Arar konuk oluyor - 7
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Funda Arar konuk oluyor - 8
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Funda Arar konuk oluyor - 9

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