Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir konuk oluyor

Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 18 Haziran Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konukları ise Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir.

16.06.2021 - 12:35

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir konuk oluyor - 1
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyduğunuz ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’da keyif dolu bir gece yaşanacak.


Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir konuk oluyor - 2
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, yeni bölüm konukları Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir ile cuma gecesine damgasını vurarak herkesi ekran başına kilitleyecek.


Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir konuk oluyor - 3
Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir seslendirdikleri şarkılarla hem neşelendirdiler hem hüzünlendirdiler. Program boyunca gözyaşlarına engel olamayan Volkan Konak’ın elinden mendil düşmedi.
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir konuk oluyor - 4
Konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetle programı şenlendiren Volkan Konak, anlattığı komik hikayelerle herkesi güldürdü.
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir konuk oluyor - 5
İşte yeni bölümden diğer kareler...
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir konuk oluyor - 6
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir konuk oluyor - 7
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir konuk oluyor - 8
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir konuk oluyor - 9
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir konuk oluyor - 10
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir konuk oluyor - 11

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