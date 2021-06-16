Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm fotoğrafları: Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir konuk oluyor
Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 18 Haziran Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konukları ise Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir.
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16.06.2021 - 12:35
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyduğunuz ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’da keyif dolu bir gece yaşanacak.
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, yeni bölüm konukları Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir ile cuma gecesine damgasını vurarak herkesi ekran başına kilitleyecek.
Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir seslendirdikleri şarkılarla hem neşelendirdiler hem hüzünlendirdiler. Program boyunca gözyaşlarına engel olamayan Volkan Konak’ın elinden mendil düşmedi.
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