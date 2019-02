Kylie Jenner estetik iddialarını yalanladı

Kylie Jenner henüz 10 yaşındayken ailesiyle birlikte Keeping Up with the Kardashians adlı reality şov programına çıktı. Uslu bir ergen gibi çıktığı programın ilerleyen bölümlerinde geçirdiği değişim, hakkında çok fazla estetik operasyon iddiasının ortaya atılmasına neden oldu. Yüzünde, göğüslerinde ve hatta kalçalarında estetik olduğu söylentileri ayyuka çıktı.