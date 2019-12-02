Kylie Jenner ile Travis Scott yeniden birlikte iddiası

Dünyanın en genç milyarderi Jenner ile rap şarkıcısı Scott, bir kumarhanede yanlarında aile üyeleri ile birlikte görüldü. Ünlü çiftin yanında Jenner’ın annesi Kris Jenner ile ablaları Khloe Kardashian ve Kendall Jenner da vardı.

Görüntüleri Instagram üzerinde Kylie Jenner’ın bir hayran sayfası yayınladı.