Kylie Jenner, Kylie Cosmetics'in %51'lik hissesini Coty'e sattı 

Kylie Cosmetics altında 2015 yılında 29 dolarlık ruj kitleri satarak makyaj serüvenine başlayan ve başarısını geçen yıl Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i tahtından edip servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) unvanı ile taçlandıran Kylie Jenner yeni bir ortaklığa imza attı.