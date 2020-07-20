Kylie Jenner özel tasarım otomobiline kavuştu

Forbes dergisinin sahtecilikle suçladığı; en genç milyarder (Self-Made Billionaire) unvanını Alexandra Andresen'e (23) kaptıran Kylie Jenner, bir yıl önce sipariş ettiği içi pembe Rolls Royce'unu teslim aldı.
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20.07.2020 - 11:05
İki yıl üst üste dünyanın en genç milyarderi unvanını alan ancak Forbes dergisi tarafından sahtecilikle suçlanan Kylie Jenner neredeyse bir yıl sipariş ettiği lüks aracına kavuştu.
Instagram'da 186 milyon takipçisi olan yıldız isim araba koleksiyonuna bir yenisini daha eklemiş oldu.
Jenner, özel tasarım otomobilin görüntülerini sosyal medyadan da yayınladı.
Aracın şoför kapısının girişinde Kylie Jenner'ın kızının adı olan "Stormi'nin Annesi" yazısı bile bulunuyor.
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