Kylie Jenner özel tasarım otomobiline kavuştu

Forbes dergisinin sahtecilikle suçladığı; en genç milyarder (Self-Made Billionaire) unvanını Alexandra Andresen'e (23) kaptıran Kylie Jenner, bir yıl önce sipariş ettiği içi pembe Rolls Royce'unu teslim aldı.

20.07.2020 - 11:05

Kylie Jenner özel tasarım otomobiline kavuştu - 1
İki yıl üst üste dünyanın en genç milyarderi unvanını alan ancak Forbes dergisi tarafından sahtecilikle suçlanan Kylie Jenner neredeyse bir yıl sipariş ettiği lüks aracına kavuştu.


Kylie Jenner özel tasarım otomobiline kavuştu - 2
Instagram'da 186 milyon takipçisi olan yıldız isim araba koleksiyonuna bir yenisini daha eklemiş oldu.


Kylie Jenner özel tasarım otomobiline kavuştu - 3
Jenner, özel tasarım otomobilin görüntülerini sosyal medyadan da yayınladı.


Kylie Jenner özel tasarım otomobiline kavuştu - 4
Aracın şoför kapısının girişinde Kylie Jenner'ın kızının adı olan "Stormi'nin Annesi" yazısı bile bulunuyor.

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