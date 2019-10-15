Kylie Jenner: Tekrar çocuk sahibi olmak istiyorum

-Stormi'yle iletişimin nasıl bu kadar iyi?

Onunla tıpkı yetişkin bir insanmış gibi konuşuyorum ve henüz konuşamıyor olmasına rağmen ona her şeyi anlatıyorum. Bunu eğlenceli bir hale getirmek için bazen oyun kartlarına bile başvurduğum oluyor.