Kylie Jenner ve Kendall Jenner'ın koleksiyonundan ilk ayrıntılar

Kylie Jenner ve Kendall Jenner'ın beklenen güzellik işbirliğinden ilk detaylar ve koleksiyonun çıkış tarihi açıklandı.

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23.06.2020 - 11:47

Kylie Jenner'ın servetine servet kattığı kozmetik markası Kylie Cosmetics yeni koleksiyonları ve işbirlikleriyle büyümeye devam ediyor.

Şimdiye kadar tüm kız kardeşlerinin ismiyle ürün aileleri çıkaran Kylie, kız kardeşi Kendall'ı sona saklamıştı. Şubat ayında bu birlikteliğin sinyallerini veren Jenner ikilisi, Kendall by Kylie Cosmetics isimli koleksiyonun çıkış tarihini 26 Haziran olarak açıkladı.

'Ailede kalan son kişiyim ve ben onun öz kardeşiyim. Bu yüzden büyük oynayacağız. sözlerinin ardından geniş bir ürün yelpazesiyle karşımıza çıkan ikili beklentileri karşılamak istiyor.

Highlighter ve bronzer stickler, parlatıcı, matlaştırıcı pudra ve far paleti gibi birçok farklı seçeneğe sahip bu koleksiyona Kylie'nin imza ürünü 'lip kit' de Kendall'a özel rengiyle dahil edildi.

Kendall by Kylie Cosmetics'in kampanya görsellerinde kız kardeşler ying&yang temalı kombinlerle karşımıza çıkıyor. Kendall'ın saç ve makyajı Jen Atkin ve Mary Phillips imzası taşırken Kylie'nin güzellik portresi arkasındaki isimler arasında Jesus Guerrero ve Ariel Tejada yer alıyor.