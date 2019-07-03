Kylie Jenner'dan filtreli tanıtım
ntv.com.tr
Geçen hafta makyajsız haliyle objektife takılan Kylie Jenner, bu defa en makyajlı ve en filtreli fotoğraflarıyla yeni kozmetik ürünlerini tanıttı.
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Kendi servetini oluşturan en genç milyarder unvanına sahip olan Kylie Jenner, geçen hafta diş hekimi muayenehanesinden çıkarken makyajsız haliyle görüntülenmişti.
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Makyajsız fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündemine oturan 21 yaşındaki reality şov yıldızı ve girişimci Jenner, bu kez en bakımlı ve filtreli haliyle hayranlarının karşısına çıktı.
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Servetini borçlu olduğu kendi adını taşıyan kozmetik serisinin tanıtımı için objektif karşısına geçen Jenner, bu pozlarıyla yeni piyasaya çıkan far paletini ve dudak parlatıcısını tanıttı.
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Jenner’ın makyajsız halini unutturan bu pozları başta ablası Kim Kardashian, model arkadaşı Sophie Richie’den olmak üzere kısa sürede 5 milyonun üzerinde beğeni aldı.
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Son olarak Harper's Bazaar dergisinin Arap versiyonu için annesi Kris Jenner ve bir yaşındaki kızı Stormi ile objektif karşısına geçerek, iş başarısının sırrını anlatan Jenner, annesinden destek aldığını belirtip, “Benim yaratıcılığım ve onun iş zekasıyla birlikte biz rüya takımıyız” demişti.