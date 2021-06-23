Kylie Jenner'dan vegan ruj tanıtımı

23.06.2021 - 10:18
DOLGU İTİRAFI
Jenner, geçen hafta katıldığı bir canlı yayında, makyaja olan ilgisinin okul yıllarında ince dudakları yüzünden kendisiyle alay edilmesiyle başladığını söylemişti. Bugün bir kozmetik milyarderi olan Jenner, ergenlik döneminde yaşadığı özgüvensizliği nedeniyle dolgu yaptırdığını itiraf etmişti.
"ÖPÜŞME DENEYİMİM ETKİLEDİ"
Kardashian- Jenner ailesinin en genç üyesi olan Kylie Jenner, Andy Cohen'in sunduğu programda, ilk öpüşme deneyimlerinden birinde dudaklarının inceliğini fark ettiğini anlatmıştı. Jenner, geçmişte hayatına giren erkeklerden birinin "Aman Tanrım! Güzel öpüyorsun ama çok ince dudakların var" dediğini anlatıp "Bu sözler nedeniyle kendisini kimsenin öpmek istemeyeceği biri olarak gördüğünü" sözlerine eklemişti.
JENNER'IN ESTETİKLERİ
Dudaklarını büyütme konusunda ilk adımları 17 yaşında attığını itiraf eden Jenner, "Hoşlandığım birinden dudaklarımla ilgili sözler duymak beni etkiledi" demişti.
Ünlü yıldız, yaşadığı o deneyimden sonra hissettiklerini ve düşündüklerini şöyle anlattı:
"Kendimi arzulanabilir ya da tatlı hissetmedim. Gerçekten de daha iri dudaklarım olsun istiyordum. Hatta dudaklarımı daha büyük göstermek için dudak kalemi kullanıyordum."
Jenner sonra da bu dudak kaleminin çok işe yaramadığını fark edip, estetik kliniğine gidip dudak dolgusu yaptırdığını söylemişti. Estetik müdahalelerine dudak dolgusuyla başladıktan sonra yüzüne de dolgu işlemleri yaptırdığını belirtmişti.