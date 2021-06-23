Kylie Jenner'dan vegan ruj tanıtımı

JENNER'IN ESTETİKLERİ

Dudaklarını büyütme konusunda ilk adımları 17 yaşında attığını itiraf eden Jenner, "Hoşlandığım birinden dudaklarımla ilgili sözler duymak beni etkiledi" demişti.

Ünlü yıldız, yaşadığı o deneyimden sonra hissettiklerini ve düşündüklerini şöyle anlattı:

"Kendimi arzulanabilir ya da tatlı hissetmedim. Gerçekten de daha iri dudaklarım olsun istiyordum. Hatta dudaklarımı daha büyük göstermek için dudak kalemi kullanıyordum."

Jenner sonra da bu dudak kaleminin çok işe yaramadığını fark edip, estetik kliniğine gidip dudak dolgusu yaptırdığını söylemişti. Estetik müdahalelerine dudak dolgusuyla başladıktan sonra yüzüne de dolgu işlemleri yaptırdığını belirtmişti.