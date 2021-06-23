Kylie Jenner'dan vegan ruj tanıtımı

Makyaj imparatoriçesi Kylie Jenner, merakla beklenen vegan ürün yelpazesinde yer alan rujlarını tanıtmak için kamera karşısına geçti.

23.06.2021 - 10:18

Kylie Jenner'dan vegan ruj tanıtımı - 1
Reality show yıldızı olarak ünlenen, ancak daha sonra kendi adına kurduğu güzellik markasını milyar dolarlık bir makyaj imparatorluğuna dönüştüren Kylie Jenner, çıkardığı yeni ürüne kendi modellik yaptı.
Kylie Jenner'dan vegan ruj tanıtımı - 2
23 yaşındaki Amerikalı girişimci, vegan ürün yelpazesind yer alan rujun tanıtımı için kamera karşısına geçti. Pembe ruju, pembe bir kıyafet giyerek tanıtan Jenner'ın reklamında, rol çalan özelliği ise asimetrik kahkülleri oldu.
Kylie Jenner'dan vegan ruj tanıtımı - 3
Tanıtımını, milyonlarca Instagram takipçisiyle de paylaşan Jenner, markasının yeni ürününün 30 farklı renginin mevcut olduğunu söyleyerek, rujun özelliklerini sıraladı. Yeni üründen ziyade Jenner'ın dikkat çeken yeni görünümü hayranlarının beğenisini topladı. Takipçileri, Jenner'a övgü dolu mesajlar yağdırdı.
Kylie Jenner'dan vegan ruj tanıtımı - 4

DOLGU İTİRAFI

Jenner, geçen hafta katıldığı bir canlı yayında, makyaja olan ilgisinin okul yıllarında ince dudakları yüzünden kendisiyle alay edilmesiyle başladığını söylemişti. Bugün bir kozmetik milyarderi olan Jenner, ergenlik döneminde yaşadığı özgüvensizliği nedeniyle dolgu yaptırdığını itiraf etmişti.

Kylie Jenner'dan vegan ruj tanıtımı - 5

"ÖPÜŞME DENEYİMİM ETKİLEDİ"

Kardashian- Jenner ailesinin en genç üyesi olan Kylie Jenner, Andy Cohen'in sunduğu programda, ilk öpüşme deneyimlerinden birinde dudaklarının inceliğini fark ettiğini anlatmıştı. Jenner, geçmişte hayatına giren erkeklerden birinin "Aman Tanrım! Güzel öpüyorsun ama çok ince dudakların var" dediğini anlatıp "Bu sözler nedeniyle kendisini kimsenin öpmek istemeyeceği biri olarak gördüğünü" sözlerine eklemişti.

Kylie Jenner'dan vegan ruj tanıtımı - 6

JENNER'IN ESTETİKLERİ

Dudaklarını büyütme konusunda ilk adımları 17 yaşında attığını itiraf eden Jenner, "Hoşlandığım birinden dudaklarımla ilgili sözler duymak beni etkiledi" demişti. 

Ünlü yıldız, yaşadığı o deneyimden sonra hissettiklerini ve düşündüklerini şöyle anlattı:

"Kendimi arzulanabilir ya da tatlı hissetmedim. Gerçekten de daha iri dudaklarım olsun istiyordum. Hatta dudaklarımı daha büyük göstermek için dudak kalemi kullanıyordum."

Jenner sonra da bu dudak kaleminin çok işe yaramadığını fark edip, estetik kliniğine gidip dudak dolgusu yaptırdığını söylemişti. Estetik müdahalelerine dudak dolgusuyla başladıktan sonra yüzüne de dolgu işlemleri yaptırdığını belirtmişti.

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