Kylie Jenner'ın 4:43 dövmesi

Jenner'ın bu paylaşımının ardından birçok kişi küçük Stormi'nin çok tatlı göründüğünü belirten mesajlar yazmış, "Annesinin kızı" diyenler de olmuştu. Fakat bir kesim de Kylie Jenner'ı bu kadar küçük bir kızı bir yetişkin gibi giydirdiği için eleştirmişti. Jenner'ın, kızına daha o dönemde "cinsiyetçilik" aşıladığını ileri sürenler "Bıraksanız da çocuklarınız, çocukluklarını yaşasınlar" diye yorum yapmıştı.