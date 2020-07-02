Kylie Jenner'ın 4:43 dövmesi

ntv.com.tr 02.07.2020 - 07:38
Kylie Jenner kolundaki yeni mini dövmesini, makyaj uzmanı arkadaşı Ariel Tejada ile yaptığı sosyal medya paylaşımında gösterdi. 22 yaşındaki kozmetik zengini iş kadını Jenner, kolundaki '4:43' şeklindeki dövmesiyle dikkat çekti.
Dövme, rap şarkıcısı eski sevgilisi Travis Scott'la olan ilişkisinden dünyaya gelen iki yaşındaki kızı Stormi'nin doğduğu saate işaret ediyor. Stormi, 1 Şubat 2018'de dünyaya gelmişti.
Jenner, daha önce verdiği bir röportajda ablası Kim Kardashian gibi dört çocuk sahibi olmak istediğini söylemiş, “Ama bunu ne zaman yapacağımı bilmiyorum. Yarın mı yoksa 7 yıl sonra mı” diye konuşmuştu.
İki yıl üst üste en gen milyarder unvanını alan ancak Forbes tarafından dolandırıcılık yaptığı ve aslında milyarder olmadığı iddia edilen Jenner, kızıyla birlikte yaşadığı lüks hayatla her zaman gündemde. Sosyal medyayı aktif kullanan Jenner, sık sık kızıyla birlikte fotoğraflarını da paylaşıyor. Kızıyla bir örnek giyindiği paylaşımlar yapıyor.
Jenner, bir defasında MET gala gecesinde giydiği kıyafetin aynısını minik kızına giydirdiği için eleştirilmişti. Jenner, Stormi'nin kendi kopyası olarak giyindiği o anlarda çektiği fotoğraf ve videoları da Instagram sayfasında paylaştı.
Jenner'ın bu paylaşımının ardından birçok kişi küçük Stormi'nin çok tatlı göründüğünü belirten mesajlar yazmış, "Annesinin kızı" diyenler de olmuştu. Fakat bir kesim de Kylie Jenner'ı bu kadar küçük bir kızı bir yetişkin gibi giydirdiği için eleştirmişti. Jenner'ın, kızına daha o dönemde "cinsiyetçilik" aşıladığını ileri sürenler "Bıraksanız da çocuklarınız, çocukluklarını yaşasınlar" diye yorum yapmıştı.