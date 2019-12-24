Kylie Jenner'ın kızı Stormi'ye gerçek boyutlarda oyun evi hediyesi

Küçük bir çocuğa bu şekilde yetişkin kostümleri giydirdiği için eleştiri yağmuruna tutulan Jenner’ın, çocuğunu sürekli kendi reklamını yapmak için kullandığı ve onu sürekli psikolojisini bozacak durumlara maruz bıraktığı konuşulmuştu.