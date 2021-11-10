Lady Diana’nın tasarımcısı Amanda Wakeley: Kıyafetleri mesaj vermek için kullanırdı

İNTİKAM ELBİSESİNİN HİKAYESİ

Lady Diana ve Prens Charles mutsuz geçen 11 yıllık bir evliliğin ardından boşanmıştı.

Özgürlüğünü dünya basınının göz kamaştıran flaşları altında, her fotoğraf karesinde yıldızını biraz daha parlatarak kutlayan Lady Diana, o gün Vanity Fair dergisinin ev sahipliğinde, Londra’daki Serpentine Galerisi’nde düzenlenen bir etkinliğe katılır.



Aynı akşam İngiliz Kraliyet Ailesi de, tarihinde ilk kez televizyonlar aracılığıyla bir prensesi aldattığını itiraf edip norm yıkan bir prensle karşılaşacaktır. Başarılı İngiliz gazeteci Jonathan Dimbleby, Prens Charles’a 1981 yılında dünya evine girdiği Lady Diana Spencer’a, evlilikleri boyunca sadık kalıp kalmadığını sorar. Prens, "Kesinlikle sadıktım!" der. Dimleby’nin bu cevap karşısında ikna olmadığı öylesine bellidir ki, ikinci sorusunu yöneltir: "Emin misiniz?"



"Evet" yanıtından sonra birkaç saniye duraklayıp konuşmaya devam eder: "İlişkimiz onarılamayacak noktalara ulaşana kadar sadıktım." Bu açıklamayı yaparken beklenildiği gibi pişman veya üzgün değildir Prens Charles. Aksine, kendinden emin bir ses tonuyla Camilla Parker-Bowles ile kuracağı yeni hayatın hafifliği ve heyecanıyla cevap verir.

Diana'nın hazırlandığı davet ile ilgili stil danışmanı Anna Harvey: "Daha önce fazla gösterişli bulduğu için giymeye cesaret edemediği, gardırobunda 3 yıl boyunca asılı duran Christina Stambolian tasarımının o akşamın yıldızı olacağını hissetmişti" dedi.

Ertesi gün dünya basının manşetlerini süsleyen ikonik elbise, Lady Diana’nın 'zarif ve asil intikam silahı' olarak yorumlanmıştı.