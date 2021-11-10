Lady Diana’nın tasarımcısı Amanda Wakeley: Kıyafetleri mesaj vermek için kullanırdı

Haberler 10.11.2021 - 07:09
"Eğer zor bir zaman geçiriyorsanız, size muhteşem hissettiren bir şeyin içinde olmak güven verici" diyen Amanda Wakeley, Prenses Diana'nın kıyafet tercihleri hakkında konuştu.
Diana’nın güçlü siyah takımını giyerek yaptığı konuşma, basının onun bulimiya problemleriyle ilgili incelemelerde bulunduğu döneme denk geliyordu. Wakeley, o sırada Lady Diana’nın yaptığı açılış konuşmasını hatırlıyor: Sanırım yaşadığım sorunlardan ötürü burada olamayacağımı düşündünüz.
Vogue Türkiye'nin aktardığına göre; Diana için, "Kıyafetlerini mesaj vermek için kullanırdı" diyen Wakeley, "Bunun için intikam elbisesine bakmanız yeterli" diye konuştu.
Wakeley, Diana'nın kıyafet tercihleri hakkında sözlerini şöyle sürdürdü: Detayları çok severdi. Onu bisikletçi şortuyla gördüğüm ilk anı asla unutmayacağım.
"Üstündeyse saten manşet detaylı Wakeley kaşmir kazağı vardı. Bu stil onun hakkındaki her şeyi özetliyor. Çok şık ve zamanın çok ötesinde görünüyordu."
"Saçları daha kısaydı ve çok daha şıktı. Üstelik basının önüne atılan pek çok olay yaşamasına rağmen hala genç gösteriyordu."
"Diana kendini güçlendirmek için kıyafetleri kullandı. Başlangıçta bir çeşit kostüm giyiyordu ancak zaman geçtikçe tarzı çabasız şıklığı yansıtır hale geldi."
İNTİKAM ELBİSESİNİN HİKAYESİ
Lady Diana ve Prens Charles mutsuz geçen 11 yıllık bir evliliğin ardından boşanmıştı.
Özgürlüğünü dünya basınının göz kamaştıran flaşları altında, her fotoğraf karesinde yıldızını biraz daha parlatarak kutlayan Lady Diana, o gün Vanity Fair dergisinin ev sahipliğinde, Londra’daki Serpentine Galerisi’nde düzenlenen bir etkinliğe katılır.
Aynı akşam İngiliz Kraliyet Ailesi de, tarihinde ilk kez televizyonlar aracılığıyla bir prensesi aldattığını itiraf edip norm yıkan bir prensle karşılaşacaktır. Başarılı İngiliz gazeteci Jonathan Dimbleby, Prens Charles’a 1981 yılında dünya evine girdiği Lady Diana Spencer’a, evlilikleri boyunca sadık kalıp kalmadığını sorar. Prens, "Kesinlikle sadıktım!" der. Dimleby’nin bu cevap karşısında ikna olmadığı öylesine bellidir ki, ikinci sorusunu yöneltir: "Emin misiniz?"
"Evet" yanıtından sonra birkaç saniye duraklayıp konuşmaya devam eder: "İlişkimiz onarılamayacak noktalara ulaşana kadar sadıktım." Bu açıklamayı yaparken beklenildiği gibi pişman veya üzgün değildir Prens Charles. Aksine, kendinden emin bir ses tonuyla Camilla Parker-Bowles ile kuracağı yeni hayatın hafifliği ve heyecanıyla cevap verir.
Diana'nın hazırlandığı davet ile ilgili stil danışmanı Anna Harvey: "Daha önce fazla gösterişli bulduğu için giymeye cesaret edemediği, gardırobunda 3 yıl boyunca asılı duran Christina Stambolian tasarımının o akşamın yıldızı olacağını hissetmişti" dedi.
Ertesi gün dünya basının manşetlerini süsleyen ikonik elbise, Lady Diana’nın 'zarif ve asil intikam silahı' olarak yorumlanmıştı.
İşte Diana’nın stilinden öne çıkan diğer kareler...