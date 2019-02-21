Lady Gaga ayrılık sonrası çiftliğe kapandı
ntv.com.tr
Nişanlısı Christian Carino’dan ayrılan Lady Gaga, zor günleri atlatmak için Meksika’daki çiftliğine gitti.
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Bir yıllık nişanlısı Christian Carino’dan ayrılan Lady Gaga, soluğu Meksika’da aldı.
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Pagesix’in haberine göre, ünlü şarkıcı Baja yarımadasında bir çiftlik kurdu ve ayrılık acısının üstesinden gelmek için yoğun bir şekilde bu çiftlikle ilgileniyor.
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Lady Gaga’nın 61. Grammy (Grammy 2019) Ödül Töreni’ne nişan yüzüğü olmadan katılması hayranlarının dikkatini çekmiş, ayrılık söylentisi ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcı, önceki gün People dergisine verdiği röportajda Christian Carino’dan ayrıldığını doğruladı.
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32 yaşındaki Lady Gaga, oyuncu Taylor Kinney’le nişanı attıktan sonra Şubat 2017’den itibaren 49 yaşındaki Christian Carino ile ilişki yaşamaya başlamıştı.
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Geçen ay düzenlenen Altın Küre ile SAG ödül törenlerine nişanlısıyla katılan Lady Gaga, en son Grammy’ye tek başına katılmıştı.
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Lady Gaga, ayrılık sonrası kameraların karşısına ilk kez, pazar günü düzenlenecek 91. Oscar Ödül Töreni’nde geçecek.