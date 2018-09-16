Lady Gaga: Hıçkıra hıçkıra ağladım

1 ı Lady Gaga, ilk kez bir sinema filminde başrolü üstlendi. Yönetmenliğini Bradley Cooper’ın yaptığı Bir Yıldız Doğuyor'da (A Star Is Born) Cooper ile kamera karşısına geçen 32 yaşındaki şarkıcı, çekim sürecini ve meslek hayatıyla ilgili bilinmeyenleri, Hürriyet'ten Barbaros Tapan’a anlattı. İşte rol aldığı film Türkiye'de 19 Ekim'de vizyona girecek olan ünlü yıldızın açıklamalarından öne çıkanlar...



Bir sinema filmindeki ilk başrolünüz. Kariyerinizin zirvesindesiniz, hiçbir şeyi kanıtlamaya ihtiyacınız da yok. Peki bu projeye neden evet dediniz?



- Çocukluktan beri bir sinema filminde oynamak en büyük hayalimdi aslında... Proje için Bradley ile Los Angeles’ta evimde buluştuğumuz anda aramızdaki kimya tuttu. O da İtalyan köklere sahip ben de... İkimiz de doğu yakasında doğup büyüdük. İlk buluşmadan itibaren birlikte çalışmak için her türlü bağlantı vardı aramızda. Dünyaca ünlü pop yıldızilk kez bir sinema filminde başrolü üstlendi. Yönetmenliğini Bradley Cooper’ın yaptığı Bir Yıldız Doğuyor'da (A Star Is Born) Cooper ile kamera karşısına geçen 32 yaşındaki şarkıcı, çekim sürecini ve meslek hayatıyla ilgili bilinmeyenleri, Hürriyet'ten Barbaros Tapan’a anlattı. İşte rol aldığı film Türkiye'de 19 Ekim'de vizyona girecek olan ünlü yıldızın açıklamalarından öne çıkanlar...Bir sinema filmindeki ilk başrolünüz. Kariyerinizin zirvesindesiniz, hiçbir şeyi kanıtlamaya ihtiyacınız da yok. Peki bu projeye neden evet dediniz?- Çocukluktan beri bir sinema filminde oynamak en büyük hayalimdi aslında... Proje için Bradley ile Los Angeles’ta evimde buluştuğumuz anda aramızdaki kimya tuttu. O da İtalyan köklere sahip ben de... İkimiz de doğu yakasında doğup büyüdük. İlk buluşmadan itibaren birlikte çalışmak için her türlü bağlantı vardı aramızda.

2 Filmdeki karakteriniz Ally müzik prodüktörlerinin yeteneğinden çok dış görünüşü ile ilgilendiğini söylüyor. Sizin de başınıza böyle bir durum geldi mi?



- Kesinlikle aynı şey benim de başıma geldi. İlk video klibimi çekmeden burnumu yaptırmamı istediler. “Hayır, İtalyan köklerimle gurur duyuyorum ve İtalyan burnumu seviyorum” dedim.

3 Orijinal olmak, özgün kalmak aslında daha güzel değil mi?



- Kesinlikle! Benim de kendimle mutlu olmadığım dönem oldu ama kendimi sevmeyi öğrendim. Özgün olmak kısmına kesinlikle katılıyorum, ne zaman insanlar gelip şöyle yap, böyle dans et dese de ben kendi içimden geleni yapmaya devam ettim. Kariyerimde kim olacağıma, nasıl olacağıma başkalarının karar vermesine izin vermedim. Prodüktörlerin odasındaki seksi, en güzel kız ben değildim ama kendi şarkılarımı yazıp söylüyordum. Yaptığım işte hiçbir zaman başkalarına benzemek istemedim, hiçbir zaman diğer şarkıcılar gibi olmak istemedim. Benim kariyerimdeki her şey benim vizyonum, her şey ben olmalıydı ve daha bitmedi... Daha kim olduğumu göstermeye yeni başladım.

4 Yakında Las Vegas’ta şovunuz başlayacak... Las Vegas’ta yıllardır şov yapan Celine Dion, Britney Spears gibi ünlülerden tavsiye aldınız mı?



- Elton John ile yakın arkadaşım, çocuklarının vaftiz annesiyim. Las Vegas hakkında onunla konuştum. Elton ile iki türlü ilişkimiz var, bir tanesi çok özel, diğeri sahnede devleşen, izlerken beni gözyaşlarına boğan Elton...

5 Las Vegas hiç uyumayan bir şehir hatta en büyük partilerin şehri diyebiliriz. Bu durum biraz sizi korkutuyor mu?



- Eğer sürekli partileyen biri olsaydım bugün yaptıklarımı yapamazdım, o yüzden korkutmuyor. Las Vegas ile ilgili tek düşündüğüm şey hayatımın şovunu yapmaya yönelik. Sevgi, kabullenmek, sonsuz arayış, gizem, muamma dolu bir şov olacak... Gelenler Lady Gaga’nın savaştığı bütün duyguları hissedecekler. Tüm fanlarıma Las Vegas’a gelip şovumu izlemek isteyenlere harika bir iş sunacağım.

6 Sette olmak neler öğretti size?



- Zorlayıcıydı. Bradley çok şey öğretti bana. Ondan öğrendiğim en önemli şey senaryoyu iyi bilmekti ama iyi bilmek derken sadece ezberlemek değil. Hikayenin ruhunu, neyi anlatmak istediğini iyi anlamaktı. Onun dışında ilk albümüm çıktığı zaman gibi bir daha asla hissetmem zannediyordum ama film daha gösterime girmeden yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Bu film tüm hayatımı değiştiren, ömür boyu taşıyacağım bir deneyim oldu benim için.

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“Sinema filminde başrol oynamak en büyük hayalimdi” dediniz. Sıradaki hayaliniz nedir?



- Anne olma, aile kurma hayalim var. Daha çok müzik, daha çok film yapmak istiyorum. Hayallerimin sonu yok. Amacım kariyerimi üst noktalara taşımak değil, sadece mutlu olduğum şeyleri yapmak.

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Ally filmin başında kendine güvenmeyen, işine karşı tutkusunu kaybetmiş bir kızdı. Sizin kariyerinizde hırs nasıl bir rol oynadı?



- Bendeki hırs ve tutku, üzerine sürekli oksijen sıkılan ateş gibi. Eğer işime karşı tutkum olmasaydı bugün burada olmazdım. Çünkü o kadar çok reddedildim, o kadar çok hata yaptım ki... Yine de pes etmedim. Hırslı olmak güzel bir şey ama bunu sadece kariyer olarak görmemek lazım. Ben kendimi geliştirmek için hırslıyım. İnsanları daha merhametli, daha yardımsever yapmak için hırslıyım. Mutlu çocuklar görmek için hırslıyım...

9 Filmde Grammy için ağladınız. Ben gerçek deneyiminizi merak ediyorum. Grammy’ye aday olduğunuzu öğrendiğinizde neler hissetmiştiniz?



- Grammy’ye aday olduğumu söylemek için aradıklarında hıçkıra hıçkıra ağlamıştım... Tarif edilemez bir onurdu benim için.





