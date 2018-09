Lady Gaga: Hıçkıra hıçkıra ağladım

Dünyaca ünlü pop yıldızilk kez bir sinema filminde başrolü üstlendi. Yönetmenliğini Bradley Cooper’ın yaptığı Bir Yıldız Doğuyor'da (A Star Is Born) Cooper ile kamera karşısına geçen 32 yaşındaki şarkıcı, çekim sürecini ve meslek hayatıyla ilgili bilinmeyenleri, Hürriyet'ten Barbaros Tapan’a anlattı. İşte rol aldığı film Türkiye'de 19 Ekim'de vizyona girecek olan ünlü yıldızın açıklamalarından öne çıkanlar...Bir sinema filmindeki ilk başrolünüz. Kariyerinizin zirvesindesiniz, hiçbir şeyi kanıtlamaya ihtiyacınız da yok. Peki bu projeye neden evet dediniz?- Çocukluktan beri bir sinema filminde oynamak en büyük hayalimdi aslında... Proje için Bradley ile Los Angeles’ta evimde buluştuğumuz anda aramızdaki kimya tuttu. O da İtalyan köklere sahip ben de... İkimiz de doğu yakasında doğup büyüdük. İlk buluşmadan itibaren birlikte çalışmak için her türlü bağlantı vardı aramızda.

Orijinal olmak, özgün kalmak aslında daha güzel değil mi?



- Kesinlikle! Benim de kendimle mutlu olmadığım dönem oldu ama kendimi sevmeyi öğrendim. Özgün olmak kısmına kesinlikle katılıyorum, ne zaman insanlar gelip şöyle yap, böyle dans et dese de ben kendi içimden geleni yapmaya devam ettim. Kariyerimde kim olacağıma, nasıl olacağıma başkalarının karar vermesine izin vermedim. Prodüktörlerin odasındaki seksi, en güzel kız ben değildim ama kendi şarkılarımı yazıp söylüyordum. Yaptığım işte hiçbir zaman başkalarına benzemek istemedim, hiçbir zaman diğer şarkıcılar gibi olmak istemedim. Benim kariyerimdeki her şey benim vizyonum, her şey ben olmalıydı ve daha bitmedi... Daha kim olduğumu göstermeye yeni başladım.