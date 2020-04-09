Lady Gaga Instyle moda çekimine kucakta taşındı

ntv.com.tr 09.04.2020 - 09:59
Moda için her şey yapılır mı? Sorunun yanıtı, Lady Gaga’nın son moda çekimine bakılırsa, “Evet”.
34 yaşındaki şarkıcı, Instyle dergisinin Mayıs 2020 sayıısı için objektif karşısına geçerken, içindeyken yürümesi zor bir kıyafet giydi. Yürüyemeyen şarkıcının imdadına çekim ekibinden görevliler yetişti, Gaga’yı kucaklayarak çekim alanına götürdü.
Gaga'nın kamera arkası görüntülerini, Instyle dergisi Instagram'da paylaştı.
Lady Gaga, dergi fotoğraflarına, pembe saçları, pembe kıyafeti ve zımbalı gerdanlıktan oluşan stiliyle yansıdı.
"ANNE OLMAK İÇİN CAN ATIYORUM"
Dergiye verdiği röportajda evliliği hayatındaki öncelikli hedeflerin başına oturttuğunu söyleyen sanatçı, “Çocuk sahibi olmak için heyecanlıyım. Anne olmak için can atıyorum” diye konuştu.
Lady Gaga, “Yapabileceğimiz inanılmaz değil mi? Bir insanı içeride tutabilir ve büyütebiliriz. Sonra ortaya çıkıyor ve onu hayatta tutmak artık bizim işimiz haline geliyor” dedi.
Ünlü şarkıcı yeni hedeflerini şöyle sıraladı: “Evlilik, daha fazla müzik, daha fazla film, Born This Way Vakfı için daha fazla bağış.”