Lady Gaga: Kendime rağmen kendimi seviyorum
Kendi kozmetik markası için tanıtım partisi düzenleyen Lady Gaga, “Kendime rağmen kendimi dışarıdan bakarak sevmeyi öğrendim. Kalbimdeki gökkuşağını bulmam, makyajın ve özellikle de renklerin gücünden geçti” dedi.
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Lady Gaga, kendi kozmetik markası Haus Laboratories için Santa Monica’daki Barker Hangarı’nda tanıtım partisi düzenledi.
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Şarkıcı ve oyuncudan sonra son olarak girişimci sıfatını kazanan 33 yaşındaki Lady Gaga, “Haus Party” adını verdiği etkinlikte üç farklı kıyafetle boy gösterdi.
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ABD’li yıldızın sosyal medya ünlüleri ve arkadaşlarını davet ettiği partide altı ürünlü yeni makyaj koleksiyonunu tanıttı.
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4Lady Gaga’nın DJ setinin başına geçerek davetlileri eğlendirdiği partiye Ashlee Simpson, Gigi Gourgeous ve Patrick Starrr gibi ünlü isimler katıldı.
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Lady Gaga, partide yaptığı konuşmada, “Ben burada her zamankinden daha cesur biri olarak duruyorum. Engellerin üstesinden geliyorum. Ruhsal sağlık sorunlarımla mücadele ediyorum. Ve sonunda, tüm dünyaya gerçekte yapmak istediğim, inandığım şeyi gösteriyorum. Kendime rağmen kendimi dışarıdan bakarak sevmeyi öğrendim. Kalbimdeki gökkuşağını bulmam, makyajın ve özellikle de renklerin gücünden geçti” dedi.
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Gaga ayrıca markasıyla hedefini açıklarken, “İnsanların kendilerini sevmelerini istiyorum. Ve ne kadar güzel olduklarını görmelerini istiyorum” dedi.
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İşte Lady Gaga’nın yeni ürünlerinin tanıtım partisine katılanlar ve partiden yansıyan görüntüler...
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8Nikita Dragun
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9Evan Ross ve Ashlee Simpson
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10Kimora Blac
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11Patrick Starrr
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12Gigi Goode
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13Rhea Litre ve Willam
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14Gigi Gorgeous