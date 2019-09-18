Lady Gaga: Kendime rağmen kendimi seviyorum

Lady Gaga, partide yaptığı konuşmada, “Ben burada her zamankinden daha cesur biri olarak duruyorum. Engellerin üstesinden geliyorum. Ruhsal sağlık sorunlarımla mücadele ediyorum. Ve sonunda, tüm dünyaya gerçekte yapmak istediğim, inandığım şeyi gösteriyorum. Kendime rağmen kendimi dışarıdan bakarak sevmeyi öğrendim. Kalbimdeki gökkuşağını bulmam, makyajın ve özellikle de renklerin gücünden geçti” dedi.