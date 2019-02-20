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Lady Gaga nişanlısı Christian Carino’dan ayrıldı

ntv.com.tr

Ünlü şarkıcı Lady Gaga, bir yıllık nişanlısı Christian Carino’dan ayrıldığı söylentilerini doğruladı.

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    Lady Gaga’nın 61. Grammy (Grammy 2019) Ödül Töreni’ne nişan yüzüğü olmadan katılması hayranlarının dikkatini çekmiş, ayrılık söylentisi ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcı, People dergisine verdiği röportajda Christian Carino’dan ayrıldığını doğruladı.

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    32 yaşındaki ABD’li şarkıcı, Shallow şarkısıyla Grammy ödülü alırken yaptığı konuşmada, 49 yaşındaki nişanlısına da sahnede teşekkür etmişti.

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    Geçen ay düzenlenen Altın Küre ile SAG ödül törenlerine nişanlısıyla katılan Lady Gaga, en son Grammy’ye tek başına katıldı.

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    Lady Gaga, oyuncu Taylor Kinney’le nişanı attıktan sonra Şubat 2017’den itibaren Christian Carino ile ilişki yaşamaya başladı.

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    Çiftin nişanlandığı iddiası, ünlü şarkıcının Kasım 2017’de Instagram hesabından paylaştığı büyük elmas yüzük fotoğrafından sonra doğrulanmış oldu.

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    Çift, katıldıkları tüm etkinliklerde ve kırmızı halı geçitlerinde öpüşerek poz vermesiyle akıllarda kaldı.

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    Gerçek adı Stefani Germanotta olan Lady Gaga, Bradley Cooper ile birlikte rol aldığı A Star Is Born filmiyle bu yıl büyük ses getirdi. Gaga, 24 Şubat’ta verilecek olan Oscar Ödülleri’nde hem En İyi Kadın Oyuncu hem de Shallow şarkısıyla En İyi Şarkı dalında aday.

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