Lady Gaga nişanlısı Christian Carino’dan ayrıldı
ntv.com.tr
Ünlü şarkıcı Lady Gaga, bir yıllık nişanlısı Christian Carino’dan ayrıldığı söylentilerini doğruladı.
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Lady Gaga’nın 61. Grammy (Grammy 2019) Ödül Töreni’ne nişan yüzüğü olmadan katılması hayranlarının dikkatini çekmiş, ayrılık söylentisi ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcı, People dergisine verdiği röportajda Christian Carino’dan ayrıldığını doğruladı.
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32 yaşındaki ABD’li şarkıcı, Shallow şarkısıyla Grammy ödülü alırken yaptığı konuşmada, 49 yaşındaki nişanlısına da sahnede teşekkür etmişti.
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Geçen ay düzenlenen Altın Küre ile SAG ödül törenlerine nişanlısıyla katılan Lady Gaga, en son Grammy’ye tek başına katıldı.
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Lady Gaga, oyuncu Taylor Kinney’le nişanı attıktan sonra Şubat 2017’den itibaren Christian Carino ile ilişki yaşamaya başladı.
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Çiftin nişanlandığı iddiası, ünlü şarkıcının Kasım 2017’de Instagram hesabından paylaştığı büyük elmas yüzük fotoğrafından sonra doğrulanmış oldu.
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Çift, katıldıkları tüm etkinliklerde ve kırmızı halı geçitlerinde öpüşerek poz vermesiyle akıllarda kaldı.
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Gerçek adı Stefani Germanotta olan Lady Gaga, Bradley Cooper ile birlikte rol aldığı A Star Is Born filmiyle bu yıl büyük ses getirdi. Gaga, 24 Şubat’ta verilecek olan Oscar Ödülleri’nde hem En İyi Kadın Oyuncu hem de Shallow şarkısıyla En İyi Şarkı dalında aday.