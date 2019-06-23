Lady Gaga: Ödülleri banyo ve mutfakta saklıyorum

Şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, kendisi hakkında merak edilenlerle ilgili olarak Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün sorularını yanıtladı. Bir yıl içinde 9 Grammy, bir Oscar kazanan Lady Gaga, tarzını şöyle açıkladı:

“Tarzımın hiç bitmeyen bir değişim olduğunu düşünüyorum. Her gün değişik bir tarzda giyinmeyi seviyorum. Hayatımın bir döneminde tarz benim için deri değiştirmek gibi bir şeydi. Kendimi iyi hissetmiyorsam, saçımı değiştirmek, şunu bunu takmak, elbiselerimi tamamen değiştirmek tamamen farklı bir insan olmaktı. Şimdi büyüdüm, tarzım da değişti ama o kadar da çok değil. Geçen hafta Las Vegas’ta açılan ‘Gaga Müzesi’ne gittim. Bir zamanlar bale elbisesi giyip başıma başak taçlar takmışım. Bakın şimdi bir takım giyiyorum.”