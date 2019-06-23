Lady Gaga: Ödülleri banyo ve mutfakta saklıyorum
“Ben iyi şeyler için kuralları yıkan, çiğneyen bir insan olmak istiyorum” diyen şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, bu yıl kazandığı dokuz Grammy ve bir Oscar ödülünü banyo ve mutfakta sakladığını söyleyerek nedenini açıkladı.
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Şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, kendisi hakkında merak edilenlerle ilgili olarak Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün sorularını yanıtladı. Bir yıl içinde 9 Grammy, bir Oscar kazanan Lady Gaga, tarzını şöyle açıkladı:
“Tarzımın hiç bitmeyen bir değişim olduğunu düşünüyorum. Her gün değişik bir tarzda giyinmeyi seviyorum. Hayatımın bir döneminde tarz benim için deri değiştirmek gibi bir şeydi. Kendimi iyi hissetmiyorsam, saçımı değiştirmek, şunu bunu takmak, elbiselerimi tamamen değiştirmek tamamen farklı bir insan olmaktı. Şimdi büyüdüm, tarzım da değişti ama o kadar da çok değil. Geçen hafta Las Vegas’ta açılan ‘Gaga Müzesi’ne gittim. Bir zamanlar bale elbisesi giyip başıma başak taçlar takmışım. Bakın şimdi bir takım giyiyorum.”
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Lady Gaga, şimdiki tarzının anlamı hakkında şunlar söyledi: “Bir tür kendimi nasıl hissediyorsam öyle olmak. Yani cüret etmek. Dünyanın her yerinde insanları belli bir şekilde görünmeye, giyinmeye zorlayan baskılar var. Ben bu baskılara uymak zorunda hissetmiyorum.”
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Daha çok yaşlı sanatçıların yeri olan Vegas’ta konser veren Lady Gaga, “Senaryo ve şov özellikle Las Vegas için tasarlandı. Çünkü orada, başka yerlerde yaptığım bir şeyi tekrarlamak istemedim. Biliyorsunuz, Las Vegas için ‘Pop sanatçılarının ölmek üzere geldiği yer’ denir. Böyle bir imajı yıkmak istedim. Bunun için sınırları çok zorladım” dedi.
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Vegas’ta caz konseri veren Lady Gaga, “Caz benim için çok önemli. Caz söyleyen beyaz bir kadın olarak bu müzik türüne büyük bir saygım var. Afrikalı Amerikan toplumunda doğmuş, New Orleans’da blues ve ragtime akımı ile gelişmiş bir müzik” ifadesini kullandı.
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“Başta çok gergindim. Çünkü caz gerçek bir özgürlük çığlığı, ağıtıdır” diyen ünlü şarkıcı, “Beyaz bir kadın şarkıcı caz söyleyecekse bu acıyı, çığlığı hissetmeli. Yapacağım müziğin, cazın bir tür tercümesi değil, kendisi olması için çok çaba harcadım” şeklinde konuştu.
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Lady Gaga, şarkı bestelerken veya dinlerken iki kuralını şöyle açıkladı:
KURAL 1: ‘Bana şarkı getiren birine şunu söylerim. ‘Bir mikrofon buluncaya kadar parçayı bana çalmayın’. Çünkü genellikle o parçayı ilk söyleyişim etkili olur. Birkaç kere dinlemek, spontanlık etkisini azaltır.’
KURAL 2: ‘Eğer bir şarkı aklımda kalmıyorsa iyi değildir.’
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“Bazen kendi kendime ‘Gaga nedir bu telaş, neden her gün yeni rüyalar görmen, yeni hayaller kurman gerek, neden hep sınırları zorlamak ihtiyacı duyuyorsun? Nereye kadar gidecek bu’ diyorum” şeklinde konuşan ünlü şarkıcı “Cevabı ben de bilmiyorum. Ama bildiğim şey şu: Tanrı’ya veya kainata inanabilirsiniz. Ben Tanrı’ya inanıyorum. Ve bunların bana Tanrı’nın lütfu olduğuna inanıyorum. Ve bana lütfettiği bu şey de işte tam benim.’
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Bu yıl kazandığı dokuz Grammy ve bir Oscar ödülünü evinde mutfağa ve banyoya giden koridordaki raflara koyduğunu söyleyen Lady Gaga, bunun sebebini şöyle açıkladı: “Çünkü sabah uyandığımda mutfağa ve banyoya giderken onları görüyor ve kendi kendime ‘Bak başardın’ diyorum.”
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“Başkalarını bilmem, ben hep idollerim, esin kaynağım insanlar olmasını istedim. Hep sizden yukarıda bakacağınız birileri olmalı hayatta. Çünkü idolleriniz yoksa, bir süre sonra kendinizi idolleştirmeye başlarsınız” diyen Lady Gaga, “Ben iyi şeyler için kuralları yıkan, çiğneyen bir insan olmak istiyorum” ifadesini kullandı.