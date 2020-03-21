Las Vegas, Kennedy suikastinden beri ilk kez boş kaldı

Son verilere göre ABD’de corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye ulaştı. Vaka sayısının da 14 bin 365'e yükseldiği ülkede, hayat durma noktasına gelirken, birçok eyalette acil durum ilan edildi. Yıllık 100 milyar dolar ekonomisi olan eğlence merkezi Las Vegas da tedbirlerden etkilendi.