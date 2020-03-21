Las Vegas, Kennedy suikastinden beri ilk kez boş kaldı
ABD'nin Nevada eyaletinde kumar ve eğlence yerleriyle bilinen, 100 milyar dolarlık ekonomisi olar bir Las Vegas, ABD eski Başkanı John F. Kennedy suikastinden sonra ilk kez boş kaldı. Corona virüs tedbirleri sonrası eğlence merkezi adeta hayalet şehre döndü.
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21.03.2020 - 15:49
Son verilere göre ABD’de corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye ulaştı. Vaka sayısının da 14 bin 365'e yükseldiği ülkede, hayat durma noktasına gelirken, birçok eyalette acil durum ilan edildi. Yıllık 100 milyar dolar ekonomisi olan eğlence merkezi Las Vegas da tedbirlerden etkilendi.
Nevada valisi Steve Sisolak, Las Vegas’ta birçok tatil köyü ve kumarhanenin kapatıldığını açıkladı. Sisolak, “Hepimizin bu virüsü durdurmadaki rolümüzü ciddiye alması gerekiyor” dedi.
Kumarhanelerin 1963'te ABD eski Başkanı John F. Kennedy'ye düzenlenen suikasttan beri ilk kez kapatılması Las Vegas'ı adeta hayalet şehre çevirdi.
İşte eğlence görüntüleriyle bilinen Las Vegas'tan çarpıcı fotoğraflar
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