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Lena Dunham: Beyonce’yi ben ısırmadım

ntv.com.tr

Beyonce’nin katıldığı bir partide ünlü bir kadın oyuncu tarafından yüzünden ısırıldığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturmuşken, okların kendisine çevrildiği isimlerden biri olan Lena Dunham’dan açıklama geldi.

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    Oyuncu Lena Dunham, bir süredir devam eden “Beyonce’yi kim ısırdı?” tartışmasına açıklık getirdi ve kendi adını temize çıkardı.

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    Şarkıcı Beyonce’nin, rap şarkıcısı eşi Jay-Z’nin düzenlediği partide ünlü bir kadın oyuncu tarafından yüzünden ısırıldığı iddia edilmişti. İddiayı dile getiren oyuncu Tiffany Haddish, ısıran oyuncunun alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğunu ifade etmişti.

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    Beyonce de, kendisini ısıran kişinin uyuşturucu etkisi altında olduğunu ve böyle şeyler yapacak biri olmadığını bildiği için affettiğini belirtmişti.

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    Haddish’in iddialarından sonra Beyonce’nin hayranları, “Beyonce’yi kim ısırdı” etiketiyle ısıran oyuncunun kimliği hakkında tahminlerini dile getirmişti.

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    Tahminler arasında adı geçen Lena Dunham, Twitter üzerinden “O ben değildim” açıklaması yaparak, adını temize çıkardı.

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    Beyonce’yi ısırdığı iddia edilen isimler arasında son olarak en çok öne çıkan isim ise oyuncu Sanaa Lathan oldu. Lathan’dan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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