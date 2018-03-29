Lena Dunham: Beyonce’yi ben ısırmadım
ntv.com.tr
Beyonce’nin katıldığı bir partide ünlü bir kadın oyuncu tarafından yüzünden ısırıldığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturmuşken, okların kendisine çevrildiği isimlerden biri olan Lena Dunham’dan açıklama geldi.
-
1
Oyuncu Lena Dunham, bir süredir devam eden “Beyonce’yi kim ısırdı?” tartışmasına açıklık getirdi ve kendi adını temize çıkardı.
-
2
Şarkıcı Beyonce’nin, rap şarkıcısı eşi Jay-Z’nin düzenlediği partide ünlü bir kadın oyuncu tarafından yüzünden ısırıldığı iddia edilmişti. İddiayı dile getiren oyuncu Tiffany Haddish, ısıran oyuncunun alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğunu ifade etmişti.
-
3
Beyonce de, kendisini ısıran kişinin uyuşturucu etkisi altında olduğunu ve böyle şeyler yapacak biri olmadığını bildiği için affettiğini belirtmişti.
-
4
Haddish’in iddialarından sonra Beyonce’nin hayranları, “Beyonce’yi kim ısırdı” etiketiyle ısıran oyuncunun kimliği hakkında tahminlerini dile getirmişti.
-
5
Tahminler arasında adı geçen Lena Dunham, Twitter üzerinden “O ben değildim” açıklaması yaparak, adını temize çıkardı.
-
6
Beyonce’yi ısırdığı iddia edilen isimler arasında son olarak en çok öne çıkan isim ise oyuncu Sanaa Lathan oldu. Lathan’dan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.