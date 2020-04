Leonardo DiCaprio bağış yapanı filminde oynatacak

Leonardo DiCaprio, corona virüsle mücadele için bağış yapan hayranlarına, birlikte filmde oynama şansı verdi.

45 yaşındaki ABD’li oyuncu, All In Challenge adlı yardım kuruluşuna bağış yapmalarını istediği hayranları arasından bir kişi ile Martin Scorsese’nin yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerini Robert De Niro ile paylaştıkları yeni filmi Killers of the Flower Moon’da oynayacağını duyurdu.