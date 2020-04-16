Leonardo DiCaprio bağış yapanı filminde oynatacak

45 yaşındaki ABD’li oyuncu, All In Challenge adlı yardım kuruluşuna bağış yapmalarını istediği hayranları arasından bir kişi ile Martin Scorsese ’nin yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerini Robert De Niro ile paylaştıkları yeni filmi Killers of the Flower Moon’da oynayacağını duyurdu.

Instagram’da video paylaşan DiCaprio, “Kısa bir süre önce #AmericasFoodFund'u, (Amerika’nın Yiyecek Fonu) ihtiyaç duyan her ailenin bu kritik zamanda yemeğe erişmesini sağlamak için başlattık. En savunmasız topluluklarımızın desteğimize her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bu yüzden #AllinChallenge konusunda bize yardım etmenizi istiyoruz” dedi.