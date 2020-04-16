Leonardo DiCaprio bağış yapanı filminde oynatacak

ntv.com.tr 16.04.2020 - 07:50 | Son Güncelleme : 16.04.2020 - 08:00
Leonardo DiCaprio, corona virüsle mücadele için bağış yapan hayranlarına, birlikte filmde oynama şansı verdi.
45 yaşındaki ABD’li oyuncu, All In Challenge adlı yardım kuruluşuna bağış yapmalarını istediği hayranları arasından bir kişi ile Martin Scorsese’nin yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerini Robert De Niro ile paylaştıkları yeni filmi Killers of the Flower Moon’da oynayacağını duyurdu.
ROBERT DE NIRO DA ÇAĞRIYA KATILDI
DiCaprio ayrıca, “Robert ve ben Martin Scorsese’nin yönettiği Killers of the Flower Moon adlı yeni filmde oynuyoruz. Size bir rol teklif ediyoruz, üçümüzle sette bir günü geçirme ve galaya birlikte katılma şansı” ifadesini kullandı.
“Kazanma şansı için allinchallenge.com aracılığıyla bağış yapmanız gerekiyor“ diyen ünlü oyuncu, bağışlardan Meals on Wheels America, No Kid Hungry, World Central Kitchen ve Feeding America adlı kuruluşların yararlanacağını duyurdu.
Güvenli yiyeceğe ulaşamayan yoksullar için kurulan America's Food Fund adlı yardım kuruluşu, 1 Nisan’da 72 saat içinde açıldı. Bugüne kadar 13 milyon dolar yardım toplandı. DiCaprio, toplanan yardım için Instagram’dan teşekkür notu yazdı.
DiCaprio’nun çağrısı üzerine ünlü isimler Matthew McConaughey ve Ellen DeGeneres de benzer birer bağış çağrısı yaptı.
Komedyen ve sunucu Ellen DeGeneres, şanslı bir bağışçıya TV programını birlikte sunma şansı verirken, aktör McConaughey de bir kişiyle birlikte Texas futbol maçını izleme şansı tanıdı.