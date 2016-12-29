Leonardo DiCaprio hırkasını başına geçirdi (Paparazzilere farklı tepkiler veren ünlüler)
Pek çok ünlü, paparazzilerle karşılaştığında agresifleşebiliyor. Ama bazıları var ki isteği dışında fotoğrafını çekenlere esprili karşılık verebiliyor. İşte paparazzileri ustaca savuşturabilen ya da savuşturmaya çalışırken ilginç duruma düşen ünlüler...
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1Leonardo DiCaprio önceki gün New York'ta objektiflere takıldı. Tanınmamak için genelde şapka ve gözlük takarak kapüşonlu bir hırka giyen oyuncu bu defa ilginç bir tarzla ortaya çıktı.
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Oscar ödüllü 44 yaşındaki aktör başına geçirdiği hırkasıyla komik bir görüntü sergiledi.
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3Ünlü model Irina Shayk spor sonrası görüntülendi. Renkli spor kıyafeti giyen güzel magazincilere böyle yakalandı.
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433 yaşındaki 1 çocuk annesi görüntülendiğini anlayınca yüzünü sakladı.
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Paris Jackson babası Michael Jackson hakkındaki cinsel istismar iddialarını konu alan Leaving Neverland belgeseli sonrası zor günler yaşıyor. Önceki gün müzisyen sevgili Gabriel Glenn ile havalimanında görülen Paris Jackson, karşısında paparazzileri görünce yüzünü gizledi. Jackson'ın tepkisi akıllara ünlülerin paparazzilere verdiği ilginç tepkileri getirdi...
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6Jennifer Lawrence
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7Leonardo Dicaprio
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8Cara Delevingne
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9Shia Labeouf
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10Ashley Tisdale
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11Jon Voight
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12Kat Slater
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13Ashlee Simpson And Pete Wentz
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14Benedict Cumberbatch
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Harrison Ford
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Harrison Ford
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Benedict Cumberbatch
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Uma Thurman
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Uma Thurman
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Jim Carrey
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Jim Carrey
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Ryan Gosling
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Ryan Gosling
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Gerard Butler
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Gerard Butler
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Dustin Hoffman
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Dustin Hoffman
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Dustin Hoffman
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Simon Cowell
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Simon Cowell
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Leonardo DiCaprio
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Katy Perry
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Bruce Willis
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Grant Gustin
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35Joseph Gordon-Levitt