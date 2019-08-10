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Leonardo DiCaprio'nun sevgilisiyle jakuzi keyfi

Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, sevgilisi Camila Morrone ile İtalya tatilinde jakuzi keyfi yaptı. Dicaprio'nun telefonunu elinden bırakmaması, sevgilisini öfkelendirdi.

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    Oscar'lı oyuncu Leonardo DiCaprio, sevgilisi Camila Morrone ile İtalya Positano'da tatil yapıyor.
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    44 yaşındaki DiCaprio ile 22 yaşındaki Morrone, tatilde jakuzi keyfi yaptı.
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    Çift, jakuzide romantik dakikalar yaşadı.
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    Ancak daha sonra cep telefonuyla meşgul olan Dicaprio, sevgilisini kızdırdı.
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    Morrone'nin memnuniyetsiz hali objektiflere yansıdı.
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    Genç model daha sonra telefonu eline alarak DiCaprio'nun fotoğraflarını çekerek dikkatini ağıtmaya çalıştı.
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    İşte DiCaprio ile sevgilisinin tatilinden yansıyanlar...
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