Leonardo DiCaprio'nun sevgilisiyle jakuzi keyfi

Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, sevgilisi Camila Morrone ile İtalya tatilinde jakuzi keyfi yaptı. Dicaprio'nun telefonunu elinden bırakmaması, sevgilisini öfkelendirdi.
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Oscar'lı oyuncu Leonardo DiCaprio, sevgilisi Camila Morrone ile İtalya Positano'da tatil yapıyor.
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44 yaşındaki DiCaprio ile 22 yaşındaki Morrone, tatilde jakuzi keyfi yaptı.
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Çift, jakuzide romantik dakikalar yaşadı.
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Ancak daha sonra cep telefonuyla meşgul olan Dicaprio, sevgilisini kızdırdı.
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Morrone'nin memnuniyetsiz hali objektiflere yansıdı.
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Genç model daha sonra telefonu eline alarak DiCaprio'nun fotoğraflarını çekerek dikkatini ağıtmaya çalıştı.
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İşte DiCaprio ile sevgilisinin tatilinden yansıyanlar...
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