Lewis Hamilton annesi Carmen'in soyadını almak için ismini değiştiriyor

Formula 1'in başarılı pilotlarından Lewis Hamilton, annesi Carmen'in de soyadını eklemek için ismini değiştireceğini açıkladı.

Haberler 15.03.2022 - 10:06

Lewis Hamilton annesi Carmen'in soyadını almak için ismini değiştiriyor - 1

Yedi dünya şampiyonluğu bulunan ünlü pilot Lewis Hamilton, annesi Carmen'in soyadını almak için ismini değiştiriyor


Lewis Hamilton annesi Carmen'in soyadını almak için ismini değiştiriyor - 2

Hamilton, 'Larbalestier' olan annesinin soyadını ikinci isim olarak ekleyecek.


Lewis Hamilton annesi Carmen'in soyadını almak için ismini değiştiriyor - 3

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Bu yüzden Hamilton soyadını değiştirmek yerine annesinin soyadını kendi ismine ekleyecek.


Lewis Hamilton annesi Carmen'in soyadını almak için ismini değiştiriyor - 4

İngiliz pilot, "Ailemin ismiyle gurur duyuyorum. Annemin soyadı ise Larbalestier; ve bunu sadece ismime ekleyeceğim" dedi.


Lewis Hamilton annesi Carmen'in soyadını almak için ismini değiştiriyor - 5

Efsane pilot sözlerini şöyle sürdürdü: "Onun isminin de Hamilton ile beraber devam etmesini istiyorum" dedi.

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