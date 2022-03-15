Haberler 15.03.2022 - 10:06
Yedi dünya şampiyonluğu bulunan ünlü pilot Lewis Hamilton, annesi Carmen'in soyadını almak için ismini değiştiriyor
Hamilton, 'Larbalestier' olan annesinin soyadını ikinci isim olarak ekleyecek.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Bu yüzden Hamilton soyadını değiştirmek yerine annesinin soyadını kendi ismine ekleyecek.
İngiliz pilot, "Ailemin ismiyle gurur duyuyorum. Annemin soyadı ise Larbalestier; ve bunu sadece ismime ekleyeceğim" dedi.
Efsane pilot sözlerini şöyle sürdürdü: "Onun isminin de Hamilton ile beraber devam etmesini istiyorum" dedi.