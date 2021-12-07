Lewis Hamilton çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara satıyor

F1 pilotu Lewis Hamilton, New York'taki altı yatak odalı lüks çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara satışa çıkardı. Yüksek tavanlı, iki katlı dairenin içinde ve binada yok yok...

Haberler 07.12.2021 - 15:39 | Son Güncelleme : 07.12.2021 - 15:49

Lewis Hamilton çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara satıyor - 1

Formula 1 Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton, Manhattan’ın Tribeca bölgesinde yer alan çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara satışa çıkardı.

Lewis Hamilton çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara satıyor - 2

Kuzeybatı Tribeca’da bulunan apartman dairesinin altı yatak odası, altı banyosu ve iki küçük banyosu var.

Lewis Hamilton çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara satıyor - 3

19. yüzyıl mimarisi özellikleri taşıyan yüksek tavanlı binada 21 metrelik kapalı yüzme havuzunun yanı sıra spor salonu, Türk hamamı, 450 metrekarelik manzaralı çatı terası ve avlu yer alıyor.

Lewis Hamilton çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara satıyor - 4

İKi katlı evin kendine ait havuzu ve iki araçlık park yeri bulunuyor.

Lewis Hamilton çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara satıyor - 5

Hamilton’ın bu ev haricinde New York’ta Vestry bölgesinde bir çatı katı dairesi daha var.

Lewis Hamilton çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara satıyor - 6

İşte Hamilton’ın satışa çıkardığı 49,5 milyon dolarlık dairenin fotoğrafları...

Lewis Hamilton çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara satıyor - 7
Lewis Hamilton çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara satıyor - 8
Lewis Hamilton çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara satıyor - 9
Lewis Hamilton çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara satıyor - 10
Lewis Hamilton çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara satıyor - 11
Lewis Hamilton çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara satıyor - 12
Lewis Hamilton çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara satıyor - 13
Lewis Hamilton çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara satıyor - 14
Lewis Hamilton çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara satıyor - 15
Lewis Hamilton çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara satıyor - 16
Lewis Hamilton çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara satıyor - 17
Lewis Hamilton çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara satıyor - 18
Lewis Hamilton çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara satıyor - 19
Lewis Hamilton çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara satıyor - 20
Lewis Hamilton çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara satıyor - 21
Lewis Hamilton çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara satıyor - 22
Lewis Hamilton çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara satıyor - 23

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