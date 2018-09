Leyla Lydia Tuğutlu'nun 3 güzellik sırrı

2008 yılında birinci seçildiği Miss Turkey yarışmasıyla dikkatleri çeken, ardından oyunculuk serüvene atılan Leyla Lydia Tuğutlu Sabah'tan İdil Demirel'e hakkında merak edilenleri anlattı:



Alman bir annenin ve Türk bir babanın kızısınız. Nedir her iki ülkenin de en sevdiğiniz özellikleri?

- Almanların disiplini, Türklerin sıcakkanlılığı.



Türkiye'de tanınan bir isimsiniz. Almanya'ya gittiğinizde daha mı rahat hareket ediyorsunuz, orada da tanıyorlar mı sizi?



- Ben de "Almanya'da tanınmam, daha rahat hareket ederim" diye düşünüyordum. Ama en son bir iş görüşmesi için Berlin'e gittiğimde çoğunluğun beni tanıdığını fark ettim. Bir kafede oturuyorduk ve neredeyse herkes fotoğraf çektirmek için yanıma geldi. Çok şaşırdım. Bunda Almanya'da yaşayan Türklerin Türkiye'ye olan özlemi etkili bence. Her projeyi, her olayı, her diziyi çok da büyük bir merakla bekliyorlar. Gurur duyuyorlar ve takip ediyorlar.





Alman bir annenin kızı olmak, Türkiye'de yaşamak zorluk yarattı mı sizde hiç?

- Küçük yaşta Türkiye'ye geldim ve okula da burada başladım. O yüzden adapte olmak zor olmadı. Sadece iki farklı kültürle büyümek insanın farklı tepkiler verebilmesine sebep oluyor. Bunun avantajı da büyük. Çünkü farklı kültürler tanımak insanı daha hoşgörülü ve farklı düşüncelere açık hale getiriyor. Empati kurabiliyorsun.