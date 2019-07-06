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Liam Hemsworth sörf tahtasında dalgalarla yarıştı

ntv.com.tr

Sörf tutkusuyla tanınan ünlü oyuncu Liam Hemsworth, Malibu sahillerinde dalgalarla şov yaparken görüntülendi.

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    Liam Hemsworth, önceki gün Malibu sahilinde sörf yaparken görüntülendi.

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    Sabah saatlerinde sörf yapan 29 yaşındaki Avustralyalı aktör, dalgalarla dans etti.

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    Kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Chris Hemsworth’le birlikte çocukluğundan beri sörf sporuna tutkun olan oyuncu, daha önce de Malibu’da sörf yaparken objektiflere yansımıştı.

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    Sekiz yaşındayken Avustralya’nın Phillip Adası’na taşınan aktör, burada çocukluğunu bol bol sörf yaparak geçirdi.

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    2011'de rol aldığı Açlık Oyunları filmindeki Gale Hawthorne karakteriyle yıldızı parlayan Hemsworth, Amerikalı pop yıldızı Miley Cyrus ile Aralık 2018’de evlendi.

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