Liam Hemsworth sörf tahtasında dalgalarla yarıştı
ntv.com.tr
Sörf tutkusuyla tanınan ünlü oyuncu Liam Hemsworth, Malibu sahillerinde dalgalarla şov yaparken görüntülendi.
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Liam Hemsworth, önceki gün Malibu sahilinde sörf yaparken görüntülendi.
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Sabah saatlerinde sörf yapan 29 yaşındaki Avustralyalı aktör, dalgalarla dans etti.
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Kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Chris Hemsworth’le birlikte çocukluğundan beri sörf sporuna tutkun olan oyuncu, daha önce de Malibu’da sörf yaparken objektiflere yansımıştı.
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Sekiz yaşındayken Avustralya’nın Phillip Adası’na taşınan aktör, burada çocukluğunu bol bol sörf yaparak geçirdi.
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2011'de rol aldığı Açlık Oyunları filmindeki Gale Hawthorne karakteriyle yıldızı parlayan Hemsworth, Amerikalı pop yıldızı Miley Cyrus ile Aralık 2018’de evlendi.