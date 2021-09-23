Linda Evangelista: Vücudumda kalıcı deformasyon oluştuğu için insan içine çıkamıyorum

ntv.com.tr 23.09.2021 - 11:35
1990’lı yılların en popüler süper modellerinden biri olan Linda Evangelista, bir süredir neden gözlerden uzak olduğunu açıkladı.
56 yaşındaki Kanadalı eski model, “Benim Gerçeğim, Benim Hikayem” başlığıyla yayınladığı sosyal medya gönderisinde, yağ aldırma operasyonu sonrası “kalıcı deformasyon oluştuğunu” belirtti.
“Bugün, beş yıldan uzun bir süredir kendimi tuttuktan sonra bir yanlışı düzeltmek için büyük bir adım attım” diyen Evangelista, akranlarının kariyerleri başarılı bir şekilde ilerlerken kendisinin neden bir şey yapmadığını merak eden takipçilerine, bir yağ aldırma uygulaması yaptırdığını, sonucun ise beklentisinin tersine vücut şeklini bozduğunu anlattı.
"TANINMAZ HALE GELDİM"
“Deformasyon çoğaldı, azalmadı; iki kez acılı, başarısız, düzeltici ameliyat geçirmeme rağmen yağ hücrelerim kalıcı olarak deforme oldu” diyen eski model, “Medyanın tabiriyle, tanınmaz hale geldim” diye yazdı.
"KENDİMDEN NEFRET EDİYORUM"
Paradoksal yağ hiperplezisi (hücrelerdeki yağ içeriğinin artarak limit düzeye ulaşması) sorunuyla karşı karşı kaldığını anlatan süper model, “Bu hastalık sadece hayatımın geçimini altüst etmedi, beni derin depresyon döngüsüne, hüzne ve kendinden nefret etme duygusuna soktu. Bu süreçte köşeme çekildim” dedi.
ALTI YILDIR ORTADA YOK
90’lı yıllardaki popülaritesinin ardından modelliği bıraksa da kameralar önünde olan Evangelista, 2015 yılından bu yana kamera karşısına çıkmadı.
BÖYLE YAŞAMAKTAN ÇOK SIKILDIM"
“Bu davayla, utancımdan kurtulmak ve hikayemi halka duyurmak istiyorum” diyen ünlü yıldız, "Böyle yaşamaktan çok sıkıldım. Artık kendim gibi görünmesem de, başım dik bir şekilde kapımdan çıkmak istiyorum” dedi.