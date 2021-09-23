Linda Evangelista: Vücudumda kalıcı deformasyon oluştuğu için insan içine çıkamıyorum

Bir yağ aldırma uygulaması yaptıran ancak vücudunda oluşan kalıcı deformasyonlar nedeniyle ortaya çıkamadığını açıklayan 90'lı yılların süper modeli Linda Evangelista, "Medyanın tabiriyle, tanınmaz hale geldim” dedi.

ntv.com.tr 23.09.2021 - 11:35

Linda Evangelista: Vücudumda kalıcı deformasyon oluştuğu için insan içine çıkamıyorum - 1

1990’lı yılların en popüler süper modellerinden biri olan Linda Evangelista, bir süredir neden gözlerden uzak olduğunu açıkladı.

56 yaşındaki Kanadalı eski model, “Benim Gerçeğim, Benim Hikayem” başlığıyla yayınladığı sosyal medya gönderisinde, yağ aldırma operasyonu sonrası “kalıcı deformasyon oluştuğunu” belirtti.

Linda Evangelista: Vücudumda kalıcı deformasyon oluştuğu için insan içine çıkamıyorum - 2

“Bugün, beş yıldan uzun bir süredir kendimi tuttuktan sonra bir yanlışı düzeltmek için büyük bir adım attım” diyen Evangelista, akranlarının kariyerleri başarılı bir şekilde ilerlerken kendisinin neden bir şey yapmadığını merak eden takipçilerine, bir yağ aldırma uygulaması yaptırdığını, sonucun ise beklentisinin tersine vücut şeklini bozduğunu anlattı.

Linda Evangelista: Vücudumda kalıcı deformasyon oluştuğu için insan içine çıkamıyorum - 3

"TANINMAZ HALE GELDİM"

“Deformasyon çoğaldı, azalmadı; iki kez acılı, başarısız, düzeltici ameliyat geçirmeme rağmen yağ hücrelerim kalıcı olarak deforme oldu” diyen eski model, “Medyanın tabiriyle, tanınmaz hale geldim” diye yazdı.

Linda Evangelista: Vücudumda kalıcı deformasyon oluştuğu için insan içine çıkamıyorum - 4
Evangelista, derin bir depresyona girdiğini söyleyerek, bu ruh halinin halen devam ettiğini açıkladı.
Linda Evangelista: Vücudumda kalıcı deformasyon oluştuğu için insan içine çıkamıyorum - 5

"KENDİMDEN NEFRET EDİYORUM"

Paradoksal yağ hiperplezisi (hücrelerdeki yağ içeriğinin artarak limit düzeye ulaşması) sorunuyla karşı karşı kaldığını anlatan süper model, “Bu hastalık sadece hayatımın geçimini altüst etmedi, beni derin depresyon döngüsüne, hüzne ve kendinden nefret etme duygusuna soktu. Bu süreçte köşeme çekildim” dedi.

Linda Evangelista: Vücudumda kalıcı deformasyon oluştuğu için insan içine çıkamıyorum - 6

ALTI YILDIR ORTADA YOK

90’lı yıllardaki popülaritesinin ardından modelliği bıraksa da kameralar önünde olan Evangelista, 2015 yılından bu yana kamera karşısına çıkmadı.

Linda Evangelista: Vücudumda kalıcı deformasyon oluştuğu için insan içine çıkamıyorum - 7

BÖYLE YAŞAMAKTAN ÇOK SIKILDIM"

“Bu davayla, utancımdan kurtulmak ve hikayemi halka duyurmak istiyorum” diyen ünlü yıldız, "Böyle yaşamaktan çok sıkıldım. Artık kendim gibi görünmesem de, başım dik bir şekilde kapımdan çıkmak istiyorum” dedi.

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