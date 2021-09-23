Linda Evangelista: Vücudumda kalıcı deformasyon oluştuğu için insan içine çıkamıyorum

“Bugün, beş yıldan uzun bir süredir kendimi tuttuktan sonra bir yanlışı düzeltmek için büyük bir adım attım” diyen Evangelista, akranlarının kariyerleri başarılı bir şekilde ilerlerken kendisinin neden bir şey yapmadığını merak eden takipçilerine, bir yağ aldırma uygulaması yaptırdığını, sonucun ise beklentisinin tersine vücut şeklini bozduğunu anlattı.