Liza Minelli’den Meghan Markle ve Prens Harry'ye yardım ettiği iddialarına yalanlama

ntv.com.tr 16.06.2020 - 08:53
İngiltere’de kraliyet görevlerini bıraka ve ABD’ye taşınan Meghan Markle ve Prens Harry çiftine Los Angeles’taki hayatlarında Prenses Diana’nın yakın arkadaşı olan oyuncu Liza Minelli’nin yardım ettiği, onlara kol kanat gerdiği öne sürülmüştü.
Cabaret filmiyle 1973 yılında Oscar kazanan Minelli, Meghan Markle ve Prens Harry çifti ile arkadaş oldukları iddiasını yalanladı.
74 yaşındaki oyuncu, Facebook paylaşımında, Prenses Diana’ya yakın olduğu için kraliyet çiftine Los Angeles’a taşınmalarında yardım ettiği iddiasının doğru olmadığını söyledi. Minelli, “İyi olmalarını dilerim ancak Prens Harry ve Meghan Markle ile hiç görüşmedim. Tüm bu iddialar uydurma” diye konuştu.
İngiltere’den ayrıldıktan sora bir süre Kanada’ya yerleşen Sussex çifti, ardından Los Angeles’a taşınmış ve 18 milyon dolarlık bir malikanede yaşamaya başlamıştı. Çiftin yaşadığı ev, Hollywood'un en zengin ve ünlü oyuncu ve yapımcılarından Tyler Perry'ye ait.
Meghan ve Harry çiftinin satın almak üzere 12 ila 18 milyon dolarlık ev seçenekleri arasında tercih yapmaya çalıştığı iddia edilmişti.
Gözlerden uzak bir hayat yaşamak isteyen çift, oğulları Archie’nin 6 Mayıs’taki birinci yaş gününde uzun zaman sonra ilk görüntülerini vermişti.
Prens Harry’nin çektiği videoda Meghan Markle, oğlu Archie’ye 'Duck! Rabbit!' adlı çocuk kitabını okurken görülüyordu. Archie’nin annesinin kitap okumasına gülerek tepki verdiği video, Çocukları Kurtarın Vakfı’nın (Save the Children) Instagram hesabında paylaşılmıştı. Videonun sonunda vakfa bağış yapılması çağrısı yer almıştı.