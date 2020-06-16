Liza Minelli’den Meghan Markle ve Prens Harry'ye yardım ettiği iddialarına yalanlama

74 yaşındaki oyuncu, Facebook paylaşımında, Prenses Diana’ya yakın olduğu için kraliyet çiftine Los Angeles’a taşınmalarında yardım ettiği iddiasının doğru olmadığını söyledi. Minelli, “İyi olmalarını dilerim ancak Prens Harry ve Meghan Markle ile hiç görüşmedim. Tüm bu iddialar uydurma” diye konuştu.