Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık hava lokantasına döndü

Tam kapanma sonrası kendilerini sokağa atan vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal etti. Yeme içme yerlerinde oturma izni olmadığı için gel al servisi ile yiyeceklerini alanlar, Murat Paşa Camii bahçesini adeta mesire alanına çevirdi.

Bazı mağazaların önünde metrelerce kuyruk oluştu. Sosyal mesafe kuralının da yok sayıldığı caddede bazı vatandaşların da maskesiz dolaştığı görüldü.