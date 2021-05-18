Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık hava lokantasına döndü

Antalya’da 17 günlük tam kapanma sonrası kendilerini sokağa atan vatandaşlar, yeme-içme yerlerinde oturma izni olmadığı için camii bahçeleri ile park ve bahçelere akın etti. Gel-al servisi ile yiyeceklerini işletmelerden alan vatandaşlar, cami bahçesini adeta mesire alanına çevirdi. Camii bahçesinde oluşan yiyecek artıkları ise çöplüklerden taştı.

İHA 18.05.2021 - 11:28

Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık hava lokantasına döndü - 1
Tam kapanma sonrası kendilerini sokağa atan vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal etti. Yeme içme yerlerinde oturma izni olmadığı için gel al servisi ile yiyeceklerini alanlar, Murat Paşa Camii bahçesini adeta mesire alanına çevirdi.
Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık hava lokantasına döndü - 2
Camii bahçesinde oluşan kalabalık, corona virüse davetiye çıkartırken oluşan yiyecek artıkları çöplüklerden taştı.
Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık hava lokantasına döndü - 3
Öte yandan kentin işlek caddelerinden kapalı yolda da oluşan kalabalık, 17 günlük tam kapanmada alınan önlemleri hiçe saydı.
Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık hava lokantasına döndü - 4
Bazı mağazaların önünde metrelerce kuyruk oluştu. Sosyal mesafe kuralının da yok sayıldığı caddede bazı vatandaşların da maskesiz dolaştığı görüldü.
Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık hava lokantasına döndü - 5

“BEN DAHİL BÜTÜN ANTALYA ÇARŞIYA DÖKÜLMÜŞ DURUMDA”

Kendisi dahil tüm Antalya’nın dışarı çıktığını söyleyen vatandaş Mustafa Paksoy, “17 günlük tam kapanma sonrasında ben dahil olmak üzere insanlar dışarıya çıktı. Kapanma sonrası oluşan kalabalıktan dolayı 17 gün evde olmanın bir işe yaradığını düşünmüyorum. Kapanma öncesinde de birçok kişi dışarıdaydı. Ben dahil bütün Antalya çarşıya dökülmüş durumda” diye konuştu.
Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık hava lokantasına döndü - 6
Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık hava lokantasına döndü - 7
Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık hava lokantasına döndü - 8
Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık hava lokantasına döndü - 9
Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık hava lokantasına döndü - 10
Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık hava lokantasına döndü - 11
Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık hava lokantasına döndü - 12

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