Londra Moda Haftası'nda böyle 'trol'ledi
İngiliz YouTuber, Londra Moda Haftası'nda, uydurma stiliyle sokağa çıktı ve bir moda tasarımcısı gibi basın mensuplarına poz verdi. Kısa süreliğine moda ikonu sanılan genç, şakasıyla moda dünyasını tiye aldı. Akıllarda “Gerçek moda ne?” sorusu kaldı.
-
1
Bir gün siz de beş dakikalığına bir moda ikonu olabilirsiniz! Andy Warhol’un “Bir gün herkes 5 dakikalığına ünlü olacak” sözünün moda ikonu versiyonu, tam da İngiltere’de yapılan bir ‘şaka’yı anlatıyor.
-
2
Moda haftalarında sokak modası stillerinde birbirinden ilginç, sıra dışı kostümler çöze çarpar. Fotoğrafçıların ilgi odağı haline gelen çılgın sokak stilleri bu kez YouTube ünlüsü tarafından tiye alındı; sosyal medya diliyle medya mensupları ‘trollendi’.
-
3
YouTube’da Zac and Jay adıyla videolar çeken ikiliden biri olan Max Fosh, 2019 Londra Moda Haftası’nda çılgınca denilebilecek bir deneme yaptı.
-
4
Ucuza aldığı malzemelerle rastgele ve garip bir kıyafet tasarladı.
-
5
Dikkat çekici dış görünümüyle Londra sokaklarında, moda haftası stillerini çeken fotoğrafçıların karşısına çıktı.
-
6
Yüksek moda markaları ürünleriyle ilginç bir stil yarattığı ve bir moda ikonu olduğu düşünülen Fosh, fotoğrafçıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
-
7
Bir erkek modelden beklendiği gibi pozlar da veren Fosh, ünlü bir moda tasarımcısı havasına girerek şovunu yaptı.
-
8
Fosh’un parodisi, akıllarda, “Gerçek moda ne?” sorusunu bıraktı.
-
9
YouTube’da Zac and Jay kanalının 185 binden fazla abonesi bulunuyor. İngiliz ikili, absürd esprileri ve parodileriyle tanınıyor. Kendilerini, “Sorunsuz, pozitif ve çılgın” olarak tanımlıyorlar.
-
10İşte Fosh'un YouTube kanalında yayınladığı parodiden yansıyanlar...
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17