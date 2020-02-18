Londra Moda Haftası'nda yıldızlar geçidi

Bella Hadid, Irina Shayk, Gigi Hadid ve Kendall Jenner gibi ünlü yıldızlar podyumda boy gösterdi. İşte defile hakkında merak edilenler ve podyumda öne çıkan kareler... (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
18.02.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 18.02.2020 - 14:06
Londra Moda Haftası kapsamında Burberry 2020-21 Sonbahar/Kış defilesi önceki gün gerçekleşti.
Bella Hadid, Irina Shayk, Gigi Hadid ve Kendall Jenner gibi ünlü isimler podyuma damga vurdu.
Londra’nın sembolik yerlerinden biri olan Olympia’da gerçekleşen defilenin arka fonunda, Katia ve Marielle Labèqeue’nin piyano tınıları vardı.
Philip Glass ve Franz Schubert gibi duayenlerin bestelerini modern zamana uyarlayan ikili, masalsı bir atmosfere tanıklık ettirdi.
Defilede imzası bulunan İtalyan tasarımcı Riccardo Tisci, "Koleksiyonlar beni ve geçmişimi temsil ediyor” diyor.
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