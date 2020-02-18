Londra Moda Haftası'nda yıldızlar geçidi

Bella Hadid, Irina Shayk, Gigi Hadid ve Kendall Jenner gibi ünlü isimler podyuma damga vurdu.

Londra’nın sembolik yerlerinden biri olan Olympia’da gerçekleşen defilenin arka fonunda, Katia ve Marielle Labèqeue’nin piyano tınıları vardı.



