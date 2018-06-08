Loris Karius Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Danielle Grace ile tatilde
Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid karşısında yediği hatalı gollerle eleştiri oklarının hedefi olan Liverpool'un kalecisi Loris Karius, aldığı ölüm tehditleri sonrası sevgilisi Ianthe Rose Cochrane-Stack tarafından terk edilmişti. 25 yaşındaki futbolcu Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Danielle Grace (27) ile Bora Bora'da tatil yaparken görüntülendi.
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1Şampiyonlar Ligi finalinde yediği goller sonrası ölüm tehditleri alan Liverpool'un kalecisi Loris Karius konuşulmaya devam ediyor.
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2İngiliz model Ianthe Rose Cochrane-Stack, erkek arkadaşına gelen tehditlerden nasibini alınca bu duruma daha fazla dayanamayıp ilişkisini bitirme kararı almıştı.
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3Ancak 25 yaşındaki kaleci ayrılığın etkisini çabuk atlattı.
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Alman kalecisi Loris Karius İngiliz model ve oyuncu Danielle Grace (27) ile Bora Bora'da tatil yaparken görüntülendi. Grace'in adı bir dönem Real Madrid'li yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo ile gündeme gelmişti.
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5Karius'un yeni aşkıyla Bora Bora'da geceği 1800 Euroya konakladığı belirtildi.
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6Grace'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta Karius'un köpeği de dikkat çekti.
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7Ancak ikilinin aşkı haber olunca Danielle Grace paylaşımlarının bir kısmını kaldırdı.
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8İşte Grace'in sosyal medya paylaşımları...
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