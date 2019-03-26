Loris Karius hakkında merak edilenler (Saçı, stili ve ritüeli)

1 Beşiktaş'ın kalesini korumak üzere Türkiye'ye geldiği günden beri sanal dünyada her adımı yakından takip edilen Loris Karius hakkında merak edilenlenleri Esquire dergisine anlattı... 'ın kalesini korumak üzere Türkiye'ye geldiği günden beri sanal dünyada her adımı yakından takip edilenhakkında merak edilenlenleri Esquire dergisine anlattı...

2 Fiziği ve modellerden aşağı kalmayan tarzıyla futbol taraflarının dışında da büyük bir kesimin ilgisini çeken Karius'un, oyuncu olmayı düşünüp düşünmediğini soranlara cevabı net; onun için sadece futbol var.





3 İşte Esquire'ın yeni sayısına kapak da olan ünlü futbolcunun açıklamalarının bir kısmı...





4 -Futbol oynamaya 8 yaşındayken başladım. Benim için hep sadece futbol vardı.





5 - Futboldan sonraki favori sporum basketbol. Amerikan futbolunu da severim.





6 -Maçlardan önce şans getirmesi için yaptığım ritüeller var. Mesela önce sol eldivenimi takarım ve sahaya önce sol ayağımla basarım; bu kendimi iyi hissetmemi sağlıyor.





7 -Çok spor yaptığım için saçlarımı her gün yıkıyorum. Haftada üç defa da maske yapıyorum ve argan yağı sürüyorum.

8 -Gardırobumun vazgeçilmez parçaları kesinlikle siyah jean ve siyah tişört. Bunlar sizi asla yanıltmaz. Ayrıca nereye gidersem gideyim güneş gözlüğü vazgeçilmezimdir.