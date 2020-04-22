Louis Vuitton en lüks spor ekipmanını piyasaya sürdü

22.04.2020 - 14:36
Ünlü markanın spor aletlerinden dambıl setini almak isterseniz yaklaşık 19 bin TL’yi (2,700 dolar) gözden çıkarmanız gerek.
Atlama ipini almak isterseniz yaklaşık 5 bin TL (670 dolar) ödemeniz gerekli.
Yine de moda devi dambılların çarpıcı bir estetik görüntüsü ve sportif bir çekiciliği olduğunu söylüyor. Louis Vuitton ürünleri hakkında şu açıklamayı yayınladı:
"Bu dambılların çarpıcı bir estetik görüntüsü ve sportif bir çekiciliği var. Stil sahibi olarak spor yapmak isteyenler için evlerindeki spor salonlarını özel Louis Vuitton ayrıntılarıyla süslemek isteyenler için ideal bir hediye."