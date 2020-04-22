Louis Vuitton en lüks spor ekipmanını piyasaya sürdü

Corona virüs salgını nedeniyle iptal edilen defilelere online/dijital çözümler bulmaya başlayan moda devleri, yeni dönem ile başa çıkmaya hatta krizi fırsata çevirmeye çalışıyor. Fransız moda devi Louis Vuitton, evde spor yapmak isteyenler için spor ekipmanını piyasaya sürdü. Ancak ürünlerin fiyatlarının yüksek olması dikkat çekti.

22.04.2020 - 14:36

Dünya genelinde 2 milyon 500 binden fazla insanı etkileyen corana virüs ile başa çıkmanın en iyi yolu karantina ve sosyal izolasyon olarak gösteriliyor. Haliyle bu dönemin en popüler aktivitelerinden biri de evde spor yapmak oldu. Her sektörde olduğu gibi modadaki krizi de fırsata çevirmeye çalışan firmalardan biri olan Louis Vuitton da bu fikirden yola çıkarak evde en çok tercih edilen küçük spor aletlerinden yeni bir seri üretti. Satışa sunulan lüks spor aletlerinin fiyatlarını görenler ise gözlerine inanamadı.

Ünlü markanın spor aletlerinden dambıl setini almak isterseniz yaklaşık 19 bin TL’yi (2,700 dolar) gözden çıkarmanız gerek. 

Atlama ipini almak isterseniz yaklaşık 5 bin TL (670 dolar) ödemeniz gerekli. 

Elbette sadece 6 kiloluk olan dambılların ise evde spor yapmak için tek başına yeterli olmayacağı kesin.

Yine de moda devi dambılların çarpıcı bir estetik görüntüsü ve sportif bir çekiciliği olduğunu söylüyor.  Louis Vuitton ürünleri hakkında şu açıklamayı yayınladı:


"Bu dambılların çarpıcı bir estetik görüntüsü ve sportif bir çekiciliği var. Stil sahibi olarak spor yapmak isteyenler için evlerindeki spor salonlarını özel Louis Vuitton ayrıntılarıyla süslemek isteyenler için ideal bir hediye."

"Ağırlık kaldırmak size göre değilse, lüks spor ekipmanları arasında başka bir şey seçebilirsiniz." Mesela; yaklaşık 19 bin TL’ye satılan voleybol topu veya 154 bin TL’ye satılan masa tenisi setlerinden birini alabilirsiniz.

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