Louis Vuitton en lüks spor ekipmanını piyasaya sürdü

Yine de moda devi dambılların çarpıcı bir estetik görüntüsü ve sportif bir çekiciliği olduğunu söylüyor. Louis Vuitton ürünleri hakkında şu açıklamayı yayınladı:



"Bu dambılların çarpıcı bir estetik görüntüsü ve sportif bir çekiciliği var. Stil sahibi olarak spor yapmak isteyenler için evlerindeki spor salonlarını özel Louis Vuitton ayrıntılarıyla süslemek isteyenler için ideal bir hediye."