Lüks restoranın böcek menüsü

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde lüks bir restoran müşterilerine sadece böcekten yapılan yemekler ikram ediyor.
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Insect Experience adlı konsept restoranın şef aşçısı Mario Barnard, tüm yenilebilir böcekler üzerine uzmanlaştıklarını belirtiyor.
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Böcek yemekleri itinayla hazırlayan şef Barnard amaçlarının insanların önyargılarını yıkmak olduğunu söylüyor.
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Barnard'a göre şık bir sunumla ikram edilen yemeği tadan müşteriler, böcek yeme konusundaki psikolojik bariyeri daha kolay aşıyor.
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Reuters'a konuşan Barnard, en çok tercih edilen yemeklerden birini "Mopane larvasında yapılan tahinli humus yatağında siyah asker sineği larvası unu ve nohut unundan yapılmış kroket olduğunu söylüyor.
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Tabak süslemede sık sık kurutulmuş un kurdu kullanan şef Barnard, bu böceğin doğal bir protein kaynağı olduğuna dikkat çekiyor.
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Restoranın en ilgi çekici tatlısı böceklerden yapılan dondurma.
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Mario Barnard, Cape Townluları daha fazla böcek yeme konusunda ikna etmeyi başarırsa, farklı kentlerde yeni şubeler açmayı planlıyor.
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