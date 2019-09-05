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Lüks restoranın böcek menüsü

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde lüks bir restoran müşterilerine sadece böcekten yapılan yemekler ikram ediyor.

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    Insect Experience adlı konsept restoranın şef aşçısı Mario Barnard, tüm yenilebilir böcekler üzerine uzmanlaştıklarını belirtiyor.

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    Böcek yemekleri itinayla hazırlayan şef Barnard amaçlarının insanların önyargılarını yıkmak olduğunu söylüyor.

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    Barnard'a göre şık bir sunumla ikram edilen yemeği tadan müşteriler, böcek yeme konusundaki psikolojik bariyeri daha kolay aşıyor.
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    Reuters'a konuşan Barnard, en çok tercih edilen yemeklerden birini "Mopane larvasında yapılan tahinli humus yatağında siyah asker sineği larvası unu ve nohut unundan yapılmış kroket olduğunu söylüyor.

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    Tabak süslemede sık sık kurutulmuş un kurdu kullanan şef Barnard, bu böceğin doğal bir protein kaynağı olduğuna dikkat çekiyor.
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    Restoranın en ilgi çekici tatlısı böceklerden yapılan dondurma.
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    Mario Barnard, Cape Townluları daha fazla böcek yeme konusunda ikna etmeyi başarırsa, farklı kentlerde yeni şubeler açmayı planlıyor.
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