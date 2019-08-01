MacKenzie Tuttle boşandığı Jeff Bezos’un lüks yatıyla Bodrum'da
Jeff Bezos’un boşandığı eski eşi MacKenzie Tuttle ünlü milyarderin lüks yatıyla tatil yaparken Bodrum'da görüntülendi.
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1Dünyanın en zengin işinsanı olarak tanımlanan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos’un lüks yatı Flying Fox, Bodrum açıklarına demir attı.
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2Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre; Boşandığı eşi Jeff Bezos’un Flying Fox adlı milyonlarca dolarlık lüks yatında tatil yapan MacKenzie Bezos, önceki gün Bodrum’da görüntülendi.
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3Jeff Bezos’tan boşanırken aldığı tazminatla gündem olan MacKenzie Tuttle, yakınlarını ağırladığı yatta deniz ve güneşin keyfini çıkarırken objektife yansıdı.
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4Keyifli halleriyle dikkat çeken MacKenzie Tuttle, deniz keyfi sonrası başına attığı havluyla müzik dinleyip dans etti.
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5MacKenzie Tuttle, boşanırken aldığı tazminatla dünyanın en zengin kadınları arasına girdi.
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NE OLMUŞTU?
Jeff Bezos'a ait olduğu iddia edilen lüks yat Datça açıklarında görüntülenmiş ve Datça Belediyesi de konuya ilişkin "Çaya gelmek istedi" diyerek bir paylaşımda bulunmuştu. Ancak Bezos'un şirketi Amazon'dan verilen bilgiye göre yatın ünlü iş insanına ait olmadığı açıklanmıştı. Karışıklığın Flying Fox isimli yatın İtalyan medyasının Bezos'a ait olduğunu iddia etmesinden dolayı kaynaklandığı bildirilmişti.