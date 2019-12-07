Madonna alternatif tedaviye başvurdu: Otohemoterapi

Otohemoterapi nedir?



İnsanın kendi kanının steril vakumlu bir şişeye alınıp ozonlanması sonra tekrar naklediymesiyle yapılan bir tedavi biçimi olan Otohemoterapi'nin detayları merak edildi. Otohemoterapi hastadan kan alınarak tedavinin yapılmasıdır. Bu metodda hastaya damar yolu açılır. Kapalı bir devreye 50 ila 100 ml kanı alınır. (steril ozona dayanıklı sarf malzemesi ve vakumlu şişe kullanılır). Hastanın yaşına, kilosuna, cinsiyetine ve hastalığının şiddetine göre ozon dozu ayarlanır. Alınan kanın içine ozon verilir.Ozon kırmızı ve beyaz kan hücrelerini oluşturan spesifik maddelerle tamamen reaksiyona girer ve böylece vital aktivitelerini = metabolizmayı arttırır. İşte bu aktive edilmiş kan (ozon ya da oksijen değil) hastaya tekrar aynı yoldan geri verilir.