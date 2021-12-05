Madonna ile 50 Cent'in fotoğraf tartışması: Sadece kıskanıyorsun

ABD'li pop yıldızı Madonna ile yakın zamanda paylaştığı fotoğrafları eleştiren 50 Cent sosyal medyada tartıştı. Madonna, "Sadece kıskanıyorsun. Benim yaşıma geldiğinde benim kadar iyi görünmeyecek ya da eskisi kadar eğlenmeyeceksin" derken 50 Cent tartışma sonrası özür diledi.

Haberler 05.12.2021 - 10:23

Madonna ile 50 Cent'in fotoğraf tartışması: Sadece kıskanıyorsun - 1

50 Cent, Madonna'nın geçen hafta Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla dalga geçerek sosyal medyadan argo paylaşımlarda bulundu.


Madonna ile 50 Cent'in fotoğraf tartışması: Sadece kıskanıyorsun - 2

ABD'li pop yıldızı Madonna yakın zamanda paylaştığı fotoğrafları eleştirmesinin ardından 50 Cent'i kendisinin arkadaşıymış gibi davranmakla suçladı.


Madonna ile 50 Cent'in fotoğraf tartışması: Sadece kıskanıyorsun - 3

Madonna bu paylaşıma 50 Cent'le 2003'te birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak yanıt verdi.


Madonna ile 50 Cent'in fotoğraf tartışması: Sadece kıskanıyorsun - 4

Madonna, İşte arkadaşımmış gibi davranan 50 Cent. Şimdi benim hakkımda saçma sapan konuşmaya karar vermişsin. Sanırım sosyal medyada başkalarını küçük düşürmeye çalışıp dikkat çekerek yeni bir kariyer yapmaya çalışıyorsun."


Madonna ile 50 Cent'in fotoğraf tartışması: Sadece kıskanıyorsun - 5

Madonna, "Sadece kıskanıyorsun. Benim yaşıma geldiğinde benim kadar iyi görünmeyecek ya da eskisi kadar eğlenmeyeceksin" dedi.


Madonna ile 50 Cent'in fotoğraf tartışması: Sadece kıskanıyorsun - 6

50 Cent, Madonna'nın eleştirisinin ardından özür diledi ve onun duygularını incitmek istemediğini dile getrdi.

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