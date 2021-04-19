Madonna'dan silah kontrolü için çağrı

Yıldız şarkıcı Madonna, son haftalarda ABD'de yaşanan polisin silahla iki kişiyi öldürmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Silah kontrol reformu için çağrıda bulunan Madonna, "Adam Toledo, 13 yaşındaydı, Daunte Wright ise 20... Onları öldüren polis memurları yalnızca insan öldürme suçuyla yargılanıyor. Bu delilik. Korkunç!" dedi.

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19.04.2021 - 09:42

ABD'de son haftalarda meydana gelen iki ölümün ardından polis ve silah kontrol reformu için çağrılar ve protestolar sürüyor. Olaylara tepki veren isimler arasına Madonna da katıldı.







Madonna, ABD'de yaşananlardan sonra silah kontrolünün 'Yeni aşı' olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Pembe bir duvarın önünde kamera karşısına geçen Madonna, "Yeni bir aşı var! Adı da 'Silah kontrolü!' Zorunlu olmalı, hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.







62 yaşındaki ünlü şarkıcı, gönderisine, "Şimdi silah kontrolü!" ve "Uyan Amerika" etiketlerini ekledi.







İkinci bir paylaşımda da bulunan Madonna şu ifadeleri kullandı: "Adam Toledo, 13 yaşındaydı, Daunte Wright ise 20... Onları öldüren polis memurları yalnızca insan öldürme suçuyla yargılanıyor. Bu delilik. Korkunç!"







"Toplumumuzda normalleşti. Ancak büyük bir çoğunluk bilgili değil ve silah almak çok kolay"

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