Mahkemeden Bill Cosby'nin talebine ret

Haberler 09.03.2022 - 10:17
Cinsel saldırı suçlarından hapis yattıktan sonra hakkında verilen mahkumiyet kararı bozularak serbest bırakılan Bill Cosby davasının savcıları, mahkumiyeti bozma kararını geçen yıl kasım ayında Yüksek Mahkeme'ye taşımıştı.
Davaya bakan Montgomery Savcılığı, mahkemeye sunduğu dilekçede, tartışmalı bozma kararında bir basın bülteninin dokunulmazlık anlaşması olarak kabul gördüğünü belirtip, bunun ileride tehlikeli bir içtihat oluşturabileceğinden yola çıkarak, kararın gözden geçirilmesini talep etmişti.
Yüksek Mahkeme, cinsel saldırı davasının yeniden ele alınması talebini reddetti.
euronews Türkçe'de yer alan habere göre; Avukatları ünlü yıldızın, 2006 yılında kendisini cinsel tacizle suçlayan bir kadının açtığı dava için ifade verirken, savcının hiçbir zaman hüküm giymeyeceği konusunda kendisine garanti vermiş olduğunu düşünerek bazı itiraflarda bulunduğunu, oysa yapılan dokunulmazlık anlaşması gereği yıldız hakkında dava açılmaması gerektiğini savunmuştu.
Cosby, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.