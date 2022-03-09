Mahkemeden Bill Cosby'nin talebine ret

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Yüksek Mahkemesi, tecavüz suçlusu oyuncu Bill Cosby hakkındaki cinsel saldırı davasının yeniden ele alınması talebini reddetti.

Haberler 09.03.2022 - 10:17

Mahkemeden Bill Cosby'nin talebine ret - 1

Cinsel saldırı suçlarından hapis yattıktan sonra hakkında verilen mahkumiyet kararı bozularak serbest bırakılan Bill Cosby davasının savcıları, mahkumiyeti bozma kararını geçen yıl kasım ayında Yüksek Mahkeme'ye taşımıştı.


Mahkemeden Bill Cosby'nin talebine ret - 2

Davaya bakan Montgomery Savcılığı, mahkemeye sunduğu dilekçede, tartışmalı bozma kararında bir basın bülteninin dokunulmazlık anlaşması olarak kabul gördüğünü belirtip, bunun ileride tehlikeli bir içtihat oluşturabileceğinden yola çıkarak, kararın gözden geçirilmesini talep etmişti.


Mahkemeden Bill Cosby'nin talebine ret - 3

Yüksek Mahkeme, cinsel saldırı davasının yeniden ele alınması talebini reddetti.


Mahkemeden Bill Cosby'nin talebine ret - 4

euronews Türkçe'de yer alan habere göre; Avukatları ünlü yıldızın, 2006 yılında kendisini cinsel tacizle suçlayan bir kadının açtığı dava için ifade verirken, savcının hiçbir zaman hüküm giymeyeceği konusunda kendisine garanti vermiş olduğunu düşünerek bazı itiraflarda bulunduğunu, oysa yapılan dokunulmazlık anlaşması gereği yıldız hakkında dava açılmaması gerektiğini savunmuştu.


Mahkemeden Bill Cosby'nin talebine ret - 5

Cosby, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

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